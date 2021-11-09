Paris'te kendini ateşe veren hastane personeli yoğun bakıma alındı

Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre 47 yaşındaki personel, hastanenin bir odasında üzerine benzin döktükten sonra kendini ateşe verdi. Bir başka hastane çalışanı da bu kişiyi kurtarmaya çalışırken sol elinden ve bacağından yaralandı.

Her iki kişi de hastanede yoğun bakıma alındı. Olay nedeniyle söz konu hastanenin odasında maddi hasar oluştu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kendini ateşe veren hastane personelinin derin psikolojik sorunları bulunduğu belirtildi.

Paris Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. (AA)



