HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Paris'te kendini ateşe veren hastane personeli yoğun bakıma alındı

Paris'te kendini ateşe veren hastane personeli yoğun bakıma alındı

09.11.2021 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın başkenti Paris'te kendini ateşe veren Saint-Louis Hastanesi personeli ile kendisini kurtarmaya çalışan kişi yoğun bakıma alındı.

Paris'te kendini ateşe veren hastane personeli yoğun bakıma alındı

Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre 47 yaşındaki personel, hastanenin bir odasında üzerine benzin döktükten sonra kendini ateşe verdi. Bir başka hastane çalışanı da bu kişiyi kurtarmaya çalışırken sol elinden ve bacağından yaralandı.

Her iki kişi de hastanede yoğun bakıma alındı. Olay nedeniyle söz konu hastanenin odasında maddi hasar oluştu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kendini ateşe veren hastane personelinin derin psikolojik sorunları bulunduğu belirtildi.

Paris Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. (AA)

Pandemide korkutan gelişme! Mutant virüs çocukları etkiliyor, 'miyokardit' vakalarında patlama yaşanabilirPandemide korkutan gelişme! Mutant virüs çocukları etkiliyor, 'miyokardit' vakalarında patlama yaşanabilir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bodrum'da yaz bitmez! Bodrum'da yaz bitmez!
PARTNER Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse... Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse...
Aşı olmayan memur ve öğretmenleri işten uzaklaştırılacaklarAşı olmayan memur ve öğretmenleri işten uzaklaştırılacaklar
Anahtar Kelimeler:
Paris Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem: TRT payı kaldırılıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem: TRT payı kaldırılıyor

Herkes onu konuşmuştu! Paylaşımlarıyla gündemde

Herkes onu konuşmuştu! Paylaşımlarıyla gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Elleri tahriş etmeyen sıvı sabun çeşitleri

Elleri tahriş etmeyen sıvı sabun çeşitleri

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.