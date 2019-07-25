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Park halindeki araca çarpan motosikletli yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 23:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da park halindeki bir araca çarpan motosikletli yaralandı.Kaza, merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan Muratlı Caddesi üzeri Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) binası önünde meydana geldi.

Park halindeki araca çarpan motosikletli yaralandı

Tekirdağ’da park halindeki bir araca çarpan motosikletli yaralandı.
Kaza, merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan Muratlı Caddesi üzeri Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) binası önünde meydana geldi. Alınan bilgilye göre, 59 EG 738 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan İ.Ç., yolun kenarında park halinde olan 59 AAS 077 plakalı otomobile yandan çarparak motosikleti ile yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İ.Ç., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki araca çarpan motosikletli yaralandı

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