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  4. Park halindeki iki araç çarpıştı, minibüs alev aldı

Park halindeki iki araç çarpıştı, minibüs alev aldı

26.07.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halindeyken hareket edip, park halindeki bir otomobile çarpan minibüs alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki iki araç çarpıştı, minibüs alev aldı

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Çavuş Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde olan minibüs, iddialara göre freninin boşalması neticesinde hareket ederek park halindeki bir otomobile çarptı.

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MİNİBÜS ALEVLERE TESLİM OLDU

Çarpmanın ardından minibüs alevlere teslim oldu. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın otomobile sıçramadan söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası yangın Kocaeli
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