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Park halindeki karavan alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 23:54 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir karavanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürüldü.Alınan bilgilene göre, Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak’ta Erdoğan H.’ye ait 16 AY 0627 plakalı karavan minibüs park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Park halindeki karavan alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir karavanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürüldü.
Alınan bilgilene göre, Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak’ta Erdoğan H.’ye ait 16 AY 0627 plakalı karavan minibüs park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanların yüksekliğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Daha sonra gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Karavanda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Park halindeki karavan alevlere teslim oldu

Park halindeki karavan alevlere teslim oldu

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