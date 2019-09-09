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Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 22:44 | Son Güncelleme

Gaziantep’te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında tarafların birbirine tabanca ile ateş etmesi sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri mahallede önlem aldı, olay yerinde inceleme yaptı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Silahlı kavga park kavgası

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