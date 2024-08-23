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Parka çağırdığı eniştesini öldürdü! Nedeni ise...

23.08.2024 10:54
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Adana’da boşanma aşamasında olan eniştesini parka çağıran Volkan Özdemir, kız kardeşine kötü davrandığı gerekçesiyle öldürdü. Şüpheli, eniştesiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönülmesiyle sinirlenerek, eniştenin kafasına sıktığını söyledi.

Olay, Adana’da Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce boşanma kararı alan S.G. ile eşi Cafer Gültekin (35) arasında boşanma kararı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma çıktığını öğrenen S.G.'nin kardeşi Volkan Özdemir (38), eniştesi Cafer'i evlerinin yanındaki parka konuşmaya çağırdı. Konuşmaya gelen ikili arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Özdemir, tabancayla Gültekin'in başına ateş açarak kaçtı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin'i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam mücadelesi veren Gültekin hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Özdemir'in izini sürdü. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı bir evde yakalandı.

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“ÖLDÜRMEK İSTEMEMİŞTİM, ÇOK PİŞMANIM”

Şüpheli Volkan Özdemir emniyetteki sorgusunda,” Kız kardeşime kötü davrandığını duydum, aralarını düzeltmeleri için Cafer'i buluşmaya çağırdım. Bir daha kardeşime sorun çıkartmamasını söylediğimde, seni ilgilendirme o benim eşim sen ne karışıyorsun diyerek küfür etmeye başladı. Sinirden gözüm karardı, öldürmek istememiştim. Çok pişmanım” dediği iddia edildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Adana enişte
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