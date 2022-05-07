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  4. Parka kadar takip etti... Hırsızı vurmak isterken yeğeninin katili oldu

Parka kadar takip etti... Hırsızı vurmak isterken yeğeninin katili oldu

07.05.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çiğli ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Çiftlik evinden hırsızlık yapan şahsın yeğeniyle birlikte peşine düşen bir kişi parkta durdurduğu şahsa kurşun yağdırdı. Bu sırada kurşunların isabet ettiği yeğeni yaşamını yitirdi. Amca gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Parka kadar takip etti... Hırsızı vurmak isterken yeğeninin katili oldu

Korkunç olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sasalı Mahallesi Doğal Yaşam Parkı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ömer Öztarla ve amcası olan A.Ö, kendilerine ait arazilerindeki çiftlik evinden pulluklarını çaldığı öne sürülen E.K.’yi fark etti. Bunun üzerine E.K.’nin peşine düşen amca ve yeğen, aracı Doğal Yaşam Parkı önünde durdurdu.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Arbedede silahına davranan A.Ö., hırsızlık şüphelisi E.K.’yi kurşun yağmuruna tuttu.

KURŞUNLAR YEĞENİNİN KAFASINA GELDİ

Yaşanan arbedede araya giren A.Ö.’nün yeğeni Ömer Öztarla, kafasına gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralandı. E.K. ise kolundan ve ayağından gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralanırken, olayı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, A.Ö.’yü gözaltına alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

Amcasının kurşunlarına yanlışlıkla hedef olan Ömer Öztarla, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralandığı öğrenilen E.K. ise daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan E.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan amca A.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ö.’nün ilk ifadesinde, hırsızlık şüphelisi E.K.’ye ateş ederken, yeğeninin araya girdiğini ve Ömer Öztarla’yı yanlışlıkla başından vurduğunu söylediği öğrenildi.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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