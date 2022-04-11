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Parkinson riski erkeklerde 2 kat daha fazla

11.04.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parkinson hastalığı dünyada ve ülkemizde sıklıkla görülüyor. Bu hastalığın zaman geçtikçe daha da yaygınlaşacağı düşünülüyor. İleri yaşlarda görülme sıklığı daha fazla olan Parkinson kadınlara oranla erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor. Parkinson hastalığının tedavisi tam anlamıyla sağlanamıyor.

Parkinson riski erkeklerde 2 kat daha fazla

Parkinson hastalığı yaş ilerledikçe görülen ve ne yazık ki kesin tedavisi tam anlamıyla bulunamayan bir hastalık. Parkinson hastalığı görülme sıklığı ve bulguları, yaşa bağlı olarak göreceli olarak ilerliyor. 60'lı yaşlarda, 50'li yaşlara oranla 10 kat daha sık görülüyor. Hastalığın 50 yaşından önce başlamasına nadiren rastlanıyor. Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkıyor. Parkinson hastalığı toplumda sıklıkla görülebiliyor. Parkinson hastalığını erken teşhis etmek hastalığın kötü şekilde ilerlemesini önlemek adına önem taşıyor.

HAREKET BOZUKLUKLARINA NEDEN OLUYOR

Hastalığın ortaya çıkış yaşına endeksli olarak bulgular ne kadar genç yaşta ortaya çıkarsa, dopaminin üretiminin de yıllar içinde giderek daha çok azaldığını ve hastalığın seyrinin göreceli olarak genç hastalarda biraz daha hızlı gidebildiğini söyleyen Medicana Ataşehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Gülçin Bak, “Parkinson hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de spesifik genetik mutasyonlar ya da bazı çevresel faktörlerin, hastalığın gelişiminde rol oynadığı ifade ediliyor. Yaşın ilerlemesiyle beyinde dopamin salgılayan hücrelerin azalmasına bağlı olarak görülen hastalık, hareket bozukluklarına ve istem dışı hareketlere neden oluyor. Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.

BELİRLİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ YOK

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Her hastaya uygulanan tedavi aynı olmadığını belirten Uzm. Dr. Bak, “Hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Semptomların ilerleyişinde de farklılıklar görülebiliyor. Bazı hastalarda bulgular hafif şekilde başlayıp yavaş ilerleme gösterirken bazılarında ilerleme şiddetli bir şekilde olabiliyor ve hastalığın standart bir tedavisi bulunmuyor. Parkinson tedavi yöntemleri arasında ilaç ve destek terapileri, fizik tedavi ve cerrahi işlemler bulunuyor. Tedavi yöntemi hastanın yaşına, hastalığın evresine ve belirtilerine göre değişiyor” dedi.

SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER ARASINDA ELLERDE VE AYAKLARDA TİTREME BULUNUYOR

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Parkinson belirtilerini sıralayan Dr. Bak, “Hastalığın sık görülen belirtileri arasında ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, yürüme güçlüğü, yüz ifadesinin değişmesi (sabit bakma, göz kırpamama gibi), yürürken bir kolun savrulmaması, titreme, kaslarda kasılma, bir bacağın aksaması veya sürüklenmesi, tutarsız yürüyüş ve kamburluk, harekete bağlı olmayan belirtiler arasında uyku bozuklukları, depresyon, kabızlık, koku duyusu kaybı ve kaygı bozukluğu yer alıyor” diye konuştu.

MUHAMMED ALİ DE PARKİNSON HASTASIYDI

74 yaşında yaşamını yitiren ABD'li ünlü boksör Muhammed Ali'nin hayatının son 30 yılında Parkinson'la mücadele ettiği biliniyor. Bazı doktorlar, kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın, 56'sından galibiyetle ayrılan Ali'nin bu hastalığa kafasına aldığı darbeler nedeniyle yakalandığını, bazıları ise bunda genetik faktörlerin etkili olduğunu ifade ediyor.

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