Parkinson'da umut verici yeni tedavi yöntemi

Parkinson hastalığının gelişimini birçok hayvan modelinde durduran bir tedavi yöntemi bulundu.

ScienceDaily'nin haberine göre, Queensland Üniversitesinde görevli bilim adamları, MCC950 molekülünün, Parkinson hastalarında NLRP3 inflamasomu nedeniyle "yangın yerine dönen beyni soğuttuğunu" keşfetti.

Birçok hayvan modelinde günde bir kez ağızdan verilen MCC950'nin, NLRP3 inflamasomunun etkinleşmesini bloke ederek ve beyin hücresi kaybını önleyerek, motor fonksiyonlarını kayda değer biçimde iyileştirdiği gözlendi.

Ekibin, 2020'de insanlar üzerinde klinik deneylere başlamayı ümit ettiği belirtildi.

Dünyada 10 milyon kişinin muzdarip olduğu Parkinson hastalığının tedavisinde dopamin üreten beyin hücresi kaybını önleyen bir tedavi henüz bulunmuyor.

Mevcut tedaviler, hastalığın ilerlemesini durdurmaktan ziyade semptomların azaltılmasına odaklanıyor.

Çalışmanın ayrıntıları "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlandı.

