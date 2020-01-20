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  4. Parkta buluştuğu eşini vurmuştu! Boşanmaktan vazgeçmediği için yapmış

Parkta buluştuğu eşini vurmuştu! Boşanmaktan vazgeçmediği için yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S.'nin (50) tabancayla yaraladığı, kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Leyla S.'nin (45) hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Murat S.'nin, eşini tekrar birlikte olma isteğini kabul etmemesi nedeniyle yaraladığı öğrenildi.

Dikili Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan Murat S., biri süre önce aralarında geçimsizlik bulunduğu için ayrıldığı, kendisine boşanma davası açmaya hazırlanan eşi, 2 çocuk annesi Leyla S. ile konuşmak için Şehit Sami Akbulut Caddesi 75. Yıl Parkı'nda, dün saat 15.00 sıralarında buluştu. Murat S., iddiaya göre, eşinden boşanmaktan vazgeçmesini istedi. Leyla S. de eşinin bu isteğini geri çevirip, tekrar birlikte olmayı kabul etmedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat S., belindeki tabancasını çıkarıp, Leyla S.'ye peş peşe 7 el ateş etti. Leyla S., göğsüne ve omzuna 2 mermi isabet etmesiyle acı içinde yere yığıldı. Murat S., ise çevredekilerin korku dolu bakışları arasında eşinin başında beklemeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Murat S., suç aleti tabancayı yere bırakıp, polislere teslim oldu. Leyla S. ise sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kadının hayati tehlikeyi atlattığı, göğsündeki kurşunun çıkarılamamasına rağmen sağlık durumumun iyiye gittiği öğrenildi.

Eşini takip edip parkta vurdu sonra da başında beklediEşini takip edip parkta vurdu sonra da başında bekledi

Murat S.'nin ise polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Murat S.'nin, ilk ifadesinde, eşini boşanma davası açmaması için ikna olmaması nedeniyle yaraladığını söylediği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Dikili boşanma

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