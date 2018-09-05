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Parkta ilişkiye girdiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

Tepki çeken olay İngiltere'de yaşandı. Bir çift herkesin gözü önünde, dakikalarca ilişkiye girdi. İkili çevredekilerin şaşkın bakışlarına da aldırmadı. Parkta rezalete imza atan şahsın iki çocuk annesi Joanne Louise Smith olduğu ortaya çıktı. Kadın bu defa da alkollü halde araç kullanırken yakalandı

Parkta ilişkiye girdiler!

Dünya çapında bir rezalete yol açarak parkta cinsel ilişkiye girenlerin kim olduğu, ortaya çıktı.

İki çocuk annesi Joanne Louise Smith, parktaki utanç verici anlardan sonra sarhoş araç kullanırken yakalandı ve ehliyetine el konuldu.

AİLELERLE YÜZLEŞTİRİLDİ

40 yaşındaki Smith, parkta kendisini görüp ilişkiyi engelleyen kızgın ailelerle de yüzleştirildi.

İngiltere'nin Leeds kentindeki Ronudhay Parkı'nda bir çift güpegündüz cinsel ilişkiye girmişti. Etrafta yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da vardı. Çocuklar, parktaki kriket sahasında oynuyordu. Bir anne polisi aradı ve "Merhaba, bazı insanların yarım saat önce çocukların önünde seks yaptığını bildiriyorum. Şimdi yeniden aynı şeyi yapıyorlar, sizi arayan üçüncü kişiyim" demişti. Bir Pazar günü öğleden sonra çekilen video kaydı, İngiltere'de günlerce konuşulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Joanne Louise Smith ilişki park

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bak rüyamızda girecek. böyle haberler kalp sıkışması yapıyor. bize nee yahu
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