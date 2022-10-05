Parktaki köpek kavgası kanlı bitti! Cam şişe ile boğazı kesildi

İzmir'deki olay dün akşam saat 23.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nda meydana geldi. Koray Y., iddiaya göre yanında köpek bulunan bir grup ile tartıştı.

KIRDIĞI CAM ŞİŞEYLE BOĞAZINI KESTİ

Görgü tanıklarının ifadesine göre köpek yüzünden çıktığı belirtilen tartışmada grupta bulunan bir kişi kırdığı cam şişe ile Koray Y.'ye saldırarak boğazını kesti. Yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler köpeği de alarak olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri parka geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Koray Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Ameliyata alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, parkta bulunanların ifadelerine başvurduktan sonra şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)



