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Parlak bulaşıkların sırrı açıklandı! Bulaşık tabletini böyle kullanın

Bulaşık makinesinden çıkan bardakların buğulu olması, bulaşıkların yeterince temizlenmemesi ya da tablet deterjanın tamamen erimemesi her zaman cihazda bir arıza olduğu anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre deterjanın yanlış kullanılması ve özellikle ıslak deterjan gözü, makinenin yıkama performansını olumsuz etkileyebilir. İşte detaylar…

Parlak bulaşıkların sırrı açıklandı! Bulaşık tabletini böyle kullanın
Mynet

Tablet deterjan kullanırken en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, deterjan haznesinin kuru olması. Islak hazneye yerleştirilen tablet, yüzeye veya haznenin kapağına yapışarak program sırasında gerektiği şekilde serbest kalmayabiliyor.

Bu nedenle makine çalıştırılmadan önce deterjan gözü kontrol edilmeli ve tablet yerleştirilmeden önce haznenin kuru olduğundan emin olunmalı.
Parlak bulaşıkların sırrı açıklandı! Bulaşık tabletini böyle kullanın 1

UZMANLARA GÖRE TABLETİN JEL KAPLAMASI ÖNEMLİ

Tablet deterjanların dış kısmında bulunan jel veya ince kaplama, ürünün tasarımına bağlı olarak yıkama sırasında çözünmek üzere hazırlanıyor. Bu nedenle üreticinin kullanım talimatlarında farklı bir öneri bulunmadığı sürece tabletin dış kaplamasını çıkarmak doğru bir uygulama olarak görülmüyor.

KISA PROGRAMLARDA DETERJAN SEÇİMİNE DİKKAT!

Temizlik uzmanlarına göre, kısa süreli yıkama programlarında tablet deterjanın tamamen çözünmesi her zaman mümkün olmayabilir.

Programın süresi ve su sıcaklığı, deterjanın çözünmesini etkileyebilir. Bu nedenle deterjan seçiminin kullanılan programla uyumlu olması önem taşıyor. Bazı durumlarda özellikle kısa programlar için sıvı deterjan daha uygun bir seçenek olabilir.

Parlak bulaşıkların sırrı açıklandı! Bulaşık tabletini böyle kullanın 2

DETERJAN GÖZÜNÜ KALINTILARDAN ARINDIRIN

Bulaşık makinesinde etkili bir temizlik için deterjan haznesinin bakımı da göz ardı edilmemeli. Hazne çevresinde biriken deterjan artıkları, zamanla kapağın hareketini kısıtlayarak deterjanın yıkama sırasında makineye doğru şekilde karışmasını engelleyebilir.

Bu nedenle deterjan gözü belirli aralıklarla kontrol edilmeli, biriken kalıntılar temizlenmeli ve haznenin kapağının rahatça açılıp kapandığından emin olunmalı. Bu basit bakım, makinenin yıkama performansının korunmasına katkı sağlayabilir.

Parlak bulaşıkların sırrı açıklandı! Bulaşık tabletini böyle kullanın 3

BARDAKLARIN BUĞULANMASINDA TEK SUÇLU DETERJAN DEĞİL

Yıkama sonrasında bardakların üzerinde oluşan mat ve buğulu görüntünün nedeni her zaman tablet deterjan olmayabilir. Makinede kullanılan parlatıcının miktarı, şebeke suyunun sertliği, tercih edilen program ve cihazın genel bakım durumu da camların görünümünü doğrudan etkileyebilir.

Bu nedenle bardaklarda oluşan bulanıklık kalıcı hale geliyorsa deterjanı değiştirmekle yetinmemek gerekiyor.

Makinenin ayarlarının ve bakımının kontrol edilmesi, üreticinin kullanım talimatlarında yer alan önerilerin dikkate alınması sorunun kaynağını belirlemeye yardımcı olabilir.

Parlak bulaşıkların sırrı açıklandı! Bulaşık tabletini böyle kullanın 4

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