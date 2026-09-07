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Ne sirke ne karbonat! Tuvalet ve musluklardaki kireci söküp atıyor

Banyo ve tuvalette zamanla biriken kireç, pas ve lekeler inatçı bir hal alabiliyor. Sirke ve karbonat yerine kullanılan basit bir yöntem ise yüzeylerdeki kireç kalıntılarının temizlenmesine yardımcı oluyor.

Ne sirke ne karbonat! Tuvalet ve musluklardaki kireci söküp atıyor
Nilgün Arabacı

Banyo temizliğinde özellikle musluklar, duşakabinler ve klozetlerde oluşan kireç tabakaları zamanla daha belirgin hale geliyor. Sert suyun neden olduğu bu kalıntıları çıkarmak için güçlü kimyasal ürünlere başvurmak yerine, evde uygulanabilecek daha basit yöntemler tercih edilebiliyor.

Yapay zekânın önerdiği yöntemlerden biri ise kolayca bulunabilen toz sitrik asit (limon tuzu) kullanmak.

ADIM ADIM KLOZETTE KİREÇ TEMİZLİĞİ

Limon tuzu ile temizlik yapmak için birkaç basit adım yeterli oluyor:

2-3 yemek kaşığı limon tuzunu sıcak suda çözün.
Karışımı klozetin içine dökün.
Bir gece boyunca bekletin.
Ertesi sabah klozeti fırçalayın ve sifonu çekin.

Güçlü bir temizlik sağlayan bu yöntem keskin bir koku bırakmıyor ve birçok yüzeyde kullanılabiliyor. Klozetin yanı sıra musluklarda, fayanslarda ve duşakabin camlarında da uygulanabiliyor.

Ayrıca limon tuzunun çevre dostu ve aşındırıcı olmayan bir seçenek olduğu ifade ediliyor.

MUSLUK VE DUŞAKABİNDE LİMON KULLANILABİLİR

Musluklar, duşakabin camları ve duş yüzeylerindeki kireç için ise taze limon da kullanılabiliyor.

Limon ikiye bölündükten sonra doğrudan kireçli bölgeye sürülüyor. Yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra yüzey sıcak suyla durulanıyor.

SİRKE YÖNTEMİ DE ETKİLİ

Banyo temizliğinde uzun süredir kullanılan klasik yöntemlerden biri ise beyaz sirke. Bu yöntemde yalnızca beyaz sirke ve su gerekiyor.

Eşit miktarda beyaz sirke ve su bir sprey şişesinde karıştırılıyor. Hazırlanan karışım, klozette kireç biriken bölgelere püskürtülüyor.

Sirkenin asidik yapısının kireç kalıntılarını yumuşatmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Birkaç dakika bekledikten sonra yüzey fırçalanıyor ve sifon çekiliyor. Kireç tamamen temizlenmediyse işlem tekrarlanabiliyor.

KİREÇ OLUŞUMUNU ÖNLEMENİN YOLLARI

Kirecin yeniden oluşmasını tamamen engellemek mümkün olmasa da düzenli temizlikle birikimin azaltılması mümkün olabilir.

Klozetin haftada en az bir kez kapsamlı şekilde temizlenmesi, kalıntıların sertleşmesini önlemeye yardımcı olur. Günlük olarak fırçayla kısa bir temizlik yapmak da yüzeyde biriken kalıntıların azalmasını sağlayabilir.

Tuvalette su sızıntısı varsa bunun da mümkün olan en kısa sürede giderilmesi gerekiyor. Sürekli damlayan su, kireç ve küf oluşumunu artırabileceği gibi su israfına da yol açabiliyor.

Banyo ortamının iyi havalandırılması da önemli. Nemli ortamlar bakteri oluşumunu ve kötü kokuları artırabileceğinden, mümkün olduğunda pencerenin açılması veya aspiratör kullanılması öneriliyor.

Temizlik sırasında aşındırıcı ürünlerin aşırı kullanımından da kaçınmak gerekiyor. Çok güçlü temizleyiciler porselen yüzeylere zarar verebilir ve yüzeylerin zamanla daha kolay kirlenmesine neden olabilir.

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