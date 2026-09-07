Hafta boyunca hakkında en iyi yorum yapılan 5 burç!

Eylül ayının ikinci haftası astrolojide hareketli günlere sahne olacak. 10 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçerken Venüs Akrep burcuna ilerleyecek. Aynı gün Uranüs geri hareketine başlayacak. 11 Eylül'de ise Başak burcunda Yeni Ay doğacak.

Bu gökyüzü hareketleri bazı burçlar için yeni bir dönemin kapısını aralarken kişisel gelişim ve değişim konusunda da destekleyici etkiler yaratacak. İşte 7-13 Eylül 2026 haftasının en şanslı 5 burcu...

1. BAŞAK

Başak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, hayatınızda önümüzdeki altı ayın adeta başlangıç noktası olabilir. Geçmişte yaşanan bazı sorunları geride bırakmak ve kendinizi yeniden toparlamak için güçlü bir dönem başlıyor.

Bu hafta kendinizi saklamak yerine daha fazla sosyalleşmeye çalışın. Yeni insanlarla tanışın, iletişiminizi güçlendirin ve yaratıcı projelere yönelin.

Ufkunuzu genişletecek adımlar atmanız mümkün. Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte maddi konularda da hareketlilik yaşanabilir. Kazancınızı artırmaya ve birikim yapmaya odaklanırken gereksiz harcamalardan uzak durmanız faydalı olacak.

2. TERAZİ

Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte kendinizi daha fazla ön planda hissedebilirsiniz. Bu süreç zaman zaman gerginlik yaratsa da aslında size kendi yolunuzu çizme ve daha bağımsız hareket etme konusunda önemli dersler verebilir.

Karar verirken acele etmeyin. Herkesin fikrini dinlemek ve olaylara farklı açılardan bakmak bu dönemde sizin için önemli olacak.

Venüs'ün Akrep burcuna geçmesiyle birlikte sınırlarınızın ve zamanınızın değerini daha iyi anlayabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda maddi açıdan yeni fırsatlar da gündeme gelebilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmeyi ihmal etmeyin ve üzerinize gereğinden fazla sorumluluk almayın.

3. AKREP

Akrep burçları için bu hafta iç dünyaya dönme ve gerçekten ne istediklerini keşfetme zamanı. Başak burcundaki Yeni Ay, hedeflerinizi yeniden değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Üstelik Venüs'ün burcunuza geçmesi özgüveninizi yükseltecek. Kendinize olan inancınız artarken büyük hedefler belirlemekten çekinmeyebilirsiniz.

Yeni Ay, yeteneklerinizi geliştirmek için de uygun bir dönem yaratıyor. Yeni bir eğitim almak, bir kursa katılmak veya uzun zamandır ertelediğiniz bir konuda kendinizi geliştirmek için harekete geçebilirsiniz.

Geçmişte yaşananların özgüveninizi gölgelemesine izin vermeyin. Bu hafta Akrep burçları için yeniden güç kazanma ve hedeflerine odaklanma zamanı.

Oğlak burçları için haftanın mesajı oldukça net: Kendinizi bir üst seviyeye taşımanın zamanı geldi.

Başak burcundaki Yeni Ay, hayata ve kendinize bakışınızı değiştirebilir. Yeni bir şey öğrenme ya da seyahat etme isteğiniz artabilir. Uzun süredir verdiğiniz emeklerin karşılığını görmeye başlamanız da mümkün.

Ancak ilişkiler konusunda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Mars'ın burcunuzla karşıt konumda olması bazı ilişkilerde gerilimi artırabilir.

Venüs'ün Akrep'te, Merkür'ün ise Terazi'de olması iletişim konusunda işleri kolaylaştırıyor. Bu hafta çevrenizle olan ilişkilerinizde dengeler değişebilir. Kontrolü yeniden elinize alabilirsiniz.

Kova burçlarının ilişkilerinde bu hafta önemli değişimler yaşanabilir. Ancak bu değişimler olumsuz olmak zorunda değil.

Venüs'ün Akrep burcuna geçişi, hayatınızda gerçekten yanınızda olan insanları daha net görmenizi sağlayabilir. Kimlerin sizi desteklediğini, kimlerin ise hayatınızda yalnızca alışkanlık nedeniyle bulunduğunu fark edebilirsiniz.

Başak burcundaki Yeni Ay ise günlük yaşamınızı düzene sokmanız için fırsat sunuyor. Yeni rutinler oluşturabilir, çalışma programınızı değiştirebilir ve daha verimli olmanın yollarını arayabilirsiniz.

Bu düzenlemeler özellikle iş ve kariyer hayatınızın geleceği açısından önemli bir temel oluşturabilir. Henüz kariyer hedeflerinize odaklanmadıysanız bile önümüzdeki dönemde ne istediğinizi düşünmeye başlayabilirsiniz.