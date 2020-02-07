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Parlamento binasında tilki alarmı!

İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Parlamentoda başıboş dolaşırken fark edilen tilki, İngiltere parlamentosunda neşeli bir kovalamacaya neden oldu.

Parlamento binasında tilki alarmı!

Hayvanın binaya nasıl girdiği, söylenenlere göre Portcullis House'un (Britanya'da parlamento üyelerinin ofislerinin bulunduğu bina) en üst seviyesine sızmayı ve İşçi Partili bir parlamenterin ofisinin önüne dışkılamayı nasıl başardığı bilinmiyor.

Parlamentoda hızlı bir şekilde av ortamı hazırlanırken, The Sun gazetesinin Westminster muhabiri, kalın eldivenler giymiş yetkililerin birkaç katta süren kovalamacasını an be an aktardı.

Sonunda tilkiyi yakalamayı başaran polis, hayvanı bir kutunun içinde binadan çıkarıp Whitehall sokaklarına bıraktı.

Politikacılar ve memurlar bu hadise karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

İşçi Partisi'nin eski gölge Çevre Bakanı Kerry McCarthy yaptığı Twitter paylaşımında, "Görünüşe bakılırsa yarım saat kadar önce Portcullis House avlusunda koşturan bir tilki varmış, şimdiyse (iki kat yukarıdaki!) ofisiminin dışında bunu buldum. Tüm gösteriyi kaçırıp yalnızca kakayı bulduğuma inanamıyorum” ifadelerini kullandı.

Muhafazakar Partili parlamenter Julia Lopez de “Gece tam Westminster'daki ofisimden ayrılıyordum ki yürüyen merdivenle Portcullis House'a çıkan bir tilki gördüm. Parlamentoda 2017'den bu yana garip şeyler gördük ancak bu en iyisi!" diye yazdı.

Hazine Bakanlığı'nda çalışan Jo Johnson ise, "Virüsler, bütçeler, ABD'deki ön seçimler gibi işlerin arasında bir parça rahatlama oldu. Whitehall binalarında zaten yeteri kadar hayvan topluluğu yokmuş gibi, görünüşe bakılırsa bir tilki Portcullis House'a girdi ve dördüncü kata kadar çıkmayı başardı” diye konuştu.

Diğerleriyse tilkileri kovalamanın tuhaf bir parlamento ritüeli olup olmadığını sorguladı.

New York Fordham Üniversitesi Uluslararası Siyaset bölümünden yardımcı doçent Anjali Dayal, “Tilkinin parlamentodan çıkarılma ritüelinin, oturumu açmak için kapının üniformalı birinin suratına çarpılması ritüeli gibi budalaca ve gizemli parlamento prosedürlerinden biri olup olmadığını bilmek bile istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da paylaştığı "Bu sabah daha şimdiden beyzbol sopasıyla bir tilki öldürdüm. Sizin Noel Günü sonranız nasıl geçiyor?" ifadeleri tartışmalara neden olan ünlü avukat Jolyon Maugham QC'ye şaka yollu göndermede bulundu.

Maugham, Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi Hayvanlara Zulmün Önlenmesi Topluluğu (RSPCA) ile temasa geçip bilgilerini bıraktığını söyleyerek şunu eklemişti:

Kimse hayvanları öldürmekten zevk almamalı, ben de kesinlikle zevk almadım. Ama eğer kapana kısılmış koca bir tilkinin çok yakınına hiç gelmemişseniz belki de hemen hüküm vermemelisiniz.

Bu olay, bir hayvanın parlamento binalarından birine girdiği ilk vaka değil.

Ocak 2018'de bir kızılgerdan (robin), Başbakan'ın Soruları (Avam Kamarası'nda her çarşamba toplanan ve Başbakan'ın parlamento üyelerinin sorularını yanıtladığı oturum ç.n.) sırasında Avam Kamarası salonuna girmişti.

Kuş tavanın etrafında çırpınırken, İskoç Ulusal Partisi'nden (SNP) Ian Blackford, dönemin başbakanı Theresa May'e vekalet eden David Lidington'un “bir mektup zinciri başlatıyor olabileceğini” (round-robin letter, genelde Noel zamanında birden fazla kişiye gönderilen ve o sene ailenin başından geçenleri anlatan mektup ç.n.) söylemiş, Lidington'un "yeni bir rol için seçmelere giriyor" olabileceğine işaret ederek şaka yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
parlamento ingiltere Tilki

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