Parmağını ekranda en uzun tutan 25 bin dolar kazanıyor!

Finger on the App adlı aplikasyonda, parmağını telefonda en uzun süre tutan kişi 25 bin dolar kazanabilecek. Sadece Apple App Store’dan indirilebilen aplikasyonun web sitesinde “Finger on The App için parmağınızı telefona koyun ve orada olabildiğince uzun tutun. Bazen parmağınızı belirli bir konuma kaydırmanızı isteyeceğiz. Bu kadar! En uzun süre kalan kazanır” açıklaması yer alıyor.

Yalnız oyunda küçük bir kurnazlık var. Oyundan çekilenler, final ödülünün ne kadar olacağına oy verebiliyor. Oy verenlerin, 0 dolar için de oy kullanması mümkün.

Oylardan elde edilen ortalama sayı, finalde verilecek nakit ödülü belirleyecek. Eğer iyi biriyseniz, bir başkasının büyük bir para ödülü kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Zaman sınırı olmayan oyunda, mümkün olan en uzun süre dayanan oyuncu kazanan olacak. Ayrıca oyunda başka bir kural daha var. Finger on The App için bluetooth erişimini aktif hale getirerek 3 metre yakınınızda başka bir oyuncunun da oynaması durumunda, parmağınızın telefondan kayarsa, geri koymak için 10 saniyeniz olacak ve ekstra 3 hak kazanabileceksiniz.

Bir diğer kurala göre, oyun oynadığınız sırada telefon gelirse veya başka bir nedenle oyun ekranını kapatırsanız, ne yazık ki oyuna geri dönemeyeceksiniz. Oyunla ilgili son bilgi, mücadele 30 Haziran günü başlayacak.