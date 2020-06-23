HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Parmağını ekranda en uzun tutan 25 bin dolar kazanıyor!

Parmağını ekranda en uzun tutan 25 bin dolar kazanıyor!

OYUN HABERLERİ  | 23.06.2020 11:16 | Son Güncelleme

Şans oyunları, günlük borsa işlemleri veya para ödüllü yarışmalar… Birçok insan hızlı para kazanmak ister. Şimdi bir aplikasyon, verdiği görevi tamamlayana nakit ödülü veren yarı-hızlı bir para kazanma yolu sunuyor.

Parmağını ekranda en uzun tutan 25 bin dolar kazanıyor!

Finger on the App adlı aplikasyonda, parmağını telefonda en uzun süre tutan kişi 25 bin dolar kazanabilecek. Sadece Apple App Store’dan indirilebilen aplikasyonun web sitesinde “Finger on The App için parmağınızı telefona koyun ve orada olabildiğince uzun tutun. Bazen parmağınızı belirli bir konuma kaydırmanızı isteyeceğiz. Bu kadar! En uzun süre kalan kazanır” açıklaması yer alıyor.

app2

Yalnız oyunda küçük bir kurnazlık var. Oyundan çekilenler, final ödülünün ne kadar olacağına oy verebiliyor. Oy verenlerin, 0 dolar için de oy kullanması mümkün.

app3

Oylardan elde edilen ortalama sayı, finalde verilecek nakit ödülü belirleyecek. Eğer iyi biriyseniz, bir başkasının büyük bir para ödülü kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Zaman sınırı olmayan oyunda, mümkün olan en uzun süre dayanan oyuncu kazanan olacak. Ayrıca oyunda başka bir kural daha var. Finger on The App için bluetooth erişimini aktif hale getirerek 3 metre yakınınızda başka bir oyuncunun da oynaması durumunda, parmağınızın telefondan kayarsa, geri koymak için 10 saniyeniz olacak ve ekstra 3 hak kazanabileceksiniz.

Bir diğer kurala göre, oyun oynadığınız sırada telefon gelirse veya başka bir nedenle oyun ekranını kapatırsanız, ne yazık ki oyuna geri dönemeyeceksiniz. Oyunla ilgili son bilgi, mücadele 30 Haziran günü başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı
En İyi Okey Oyunları Listesi 2020En İyi Okey Oyunları Listesi 2020

En Çok Okunan Haberler

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi

Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

3 kişilik okey nasıl oynanır?

3 kişilik okey nasıl oynanır?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Herkesin konuştuğu o oyun sosyal medyada da olay oldu!

Herkesin konuştuğu o oyun sosyal medyada da olay oldu!

Rakiplerine meydan oku! Ödülü kazan

Rakiplerine meydan oku! Ödülü kazan

Diğer Haberler
Aman Dikkat! Okeyde Sık Yapılan Hileler

Aman Dikkat! Okeyde Sık Yapılan Hileler

En İyi Okey Oyunları Listesi 2020

En İyi Okey Oyunları Listesi 2020

İnternetsiz Okey Nasıl Oynanır?

İnternetsiz Okey Nasıl Oynanır?

Çanak Okey Nasıl Oynanır?

Çanak Okey Nasıl Oynanır?

Okey nasıl oynanır?

Okey nasıl oynanır?

101 okey nasıl oynanır?

101 okey nasıl oynanır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.