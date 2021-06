Parmak şekliniz karakteriniz hakkında neler söylüyor?

Vücudunuzda bulunan pek çok organ aslında bir şekilde karakter hakkında bilgi veriyor. Beden dili, kendimizi dışarı yansıtmada kullandığımız en iyi yollardan biri. Bunu bilinçli ya da bilinçsiz kullanıyor olabiliriz ancak parmakların şekli karakteriniz hakkında gizli mesajlar veriyor.

A TİPİ

Bu parmak şekline sahip olan insanlar genel olarak duygularını gizleme eğilimi gösterir. Her zaman güçlü ve dik görünmeye çalışır. Özgür olmalarına rağmen aslında bir o kadar da duygusal ve sevdiklerine bağlı kişilerdir. Yeni tanıştıkları insanlara daha kapalı ve mesafeli bir duruş sergilerler. Fakat yalandan, aldatılmaktan ve iki yüzlülükten nefret ederler.

B TİPİ PARMAK

Bu parmak şekline sahip olanların ise, sadık bir insan olduğunu söylemek zor olmaz. Birine aşık olduklarında adeta bütün dünya onun etrafında döner ve asla başka birini gözleri görmez. İnisiyatif alma konusunda zorlanırlar. Oldukça hassas ve empati yeteneği yüksek bir kişilik profili çizerler. Özellikle duygusal anlamda bütün güçleriyle insanlara yardım etmeye heveslidirler. Canlarının yanmasından çok korkarlar. Bu sebeple kendilerini güçlü görünmek zorunda hissederler. Her zaman kendi başlarının çaresine bakarlar. Hızlı konuşurlar, sıkıntılarını kendi içlerinde yaşarlar, her zaman kendilerini seven, değer veren, anlayan ve istedikleri her şeyi verebilen birini hayal ederler.