Parmak şekliniz karakteriniz hakkında neler söylüyor?

Vücudunuzda bulunan pek çok organ aslında bir şekilde karakter hakkında bilgi veriyor. Beden dili, kendimizi dışarı yansıtmada kullandığımız en iyi yollardan biri. Bunu bilinçli ya da bilinçsiz kullanıyor olabiliriz ancak parmakların şekli karakteriniz hakkında gizli mesajlar veriyor.
Bu parmak şekline sahip olan insanlar genel olarak duygularını gizleme eğilimi gösterir. Her zaman güçlü ve dik görünmeye çalışır. Özgür olmalarına rağmen aslında bir o kadar da duygusal ve sevdiklerine bağlı kişilerdir. Yeni tanıştıkları insanlara daha kapalı ve mesafeli bir duruş sergilerler. Fakat yalandan, aldatılmaktan ve iki yüzlülükten nefret ederler.
Bu parmak şekline sahip olanların ise, sadık bir insan olduğunu söylemek zor olmaz. Birine aşık olduklarında adeta bütün dünya onun etrafında döner ve asla başka birini gözleri görmez. İnisiyatif alma konusunda zorlanırlar. Oldukça hassas ve empati yeteneği yüksek bir kişilik profili çizerler. Özellikle duygusal anlamda bütün güçleriyle insanlara yardım etmeye heveslidirler. Canlarının yanmasından çok korkarlar. Bu sebeple kendilerini güçlü görünmek zorunda hissederler. Her zaman kendi başlarının çaresine bakarlar. Hızlı konuşurlar, sıkıntılarını kendi içlerinde yaşarlar, her zaman kendilerini seven, değer veren, anlayan ve istedikleri her şeyi verebilen birini hayal ederler.
Bu tip parmağa sahip olan kişiler aslında hayatlarında herhangi bir zorluk olmasını istemezler. Bilmedikleri konular hakkında yorum yapmazlar. Başkalarının fikirlerine saygı gösterirler. Onları sinirlendirmek çok kolaydır ancak öfkeleri saman alevi gibi hemen söner. Yüksek egolarından arınmışlardır ve ilk özür dileyen onlar olur. Duygularını, sorunlarını ve hislerini kendilerine saklarlar. Neyi isteyip neyi istemediklerini çok iyi bilirler. Çok kolay kırılabilmelerine rağmen her seferinde insanlara güvenip yumuşak kalplerini açarlar.
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