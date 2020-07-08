Partnerinizi sekste tatmin etmenin sırları

89 yaşındaki Bernie Ecclestone ve 44 yaşındaki eşi Fabiana Flossi, geçtiğimiz hafta bebek sahibi oldu. Ecclestone, yataktaci hünerini D vitaminine borçlu.
Onun yaşındaki erkekler cinsel gücü artırmak için ilaç kullanırken Ecclestone, gücünü D vitaminine borçlu olduğunu söyledi. Peki, yatak odasını desteklemek için hangi doğal takviyelere başvurulabilir?
Katy Docherty, tatmin edici bir seks yaşamının sırlarını sıraladı.
İğnelerle uyarılmanın cinsel yaşama yardımcı olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Yapılan bir çalışmaya göre, araştırmaya katılan erkeklerin %21’i, akapunktur sonrası daha iyi bir ereksiyon yaşadıklarını belirtti.
Obezitenin erkeklerdeki testosteron seviyesini düşürerek libido azalttığı bilinen bir gerçek. Fakat obezite ayrıca yatak odasında erkeklerin kendine duyduğu güveni de azaltıyor. Fazla kilolardan kurtulmak için sağlıklı beslenmek ve egzersiz şart.
Kırmızı ve beyaz et karnitin, l-arjinin ve çinko içerir. Karnitin ve l-arjinin kan akışını hızlandıran aminoasitlerdir. Çinko ise testosteron seviyesini artırarak cinsel isteği güçlendirir.
Stres hormonu olan kortizolün libido üzerinde negatif etkisi vardır. Yürüyüş yaparak, sakin müzikler dinleyerek rahatlamayı deneyebilirsiniz.
Aktif bir yaşam kan pompalanmasını artırırken, kardiyovasküler egzersizler de kan akışını hızlandırır. Ağırlık çalışmak, yatak odasındaki dayanıklılığınızın artmasına yardımcı olacaktır.
(Fotoğraf: Alamy)
Beyaz renkli çiçekleri olan ve tıbbi amaçla kullanılan bu bitki, erkeklerde ve kadınlarda seks hormonlarını artırır. Akçaağaç şurubuna benzeyen bir tadı vardır ve takviye olarak alınabilir.
Sarımsakta bulunan allicin adlı madde kanı incelterek kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Allicin aynı zamanda kan akışını da hızlandırır.
Kadınlardaki gözyaşı kokusunun, erkeklere kimyasal bir sinyal göndererek testosteronu ve libidoyu düşürdüğü kanıtlanmıştır.
Güzel yiyeceklerle, içeceklerle ve belki alışveriş yaparak kendinizi şımartarak mutluluk hormonu olan dopamine seviyenizi artırabilirsiniz. Dopamin seviyesindeki artış, libidonuzun da yükselmesine yardımcı olur.
Yapılan araştırmalara göre, günde bir veya iki fincan kahve içmek kadınlardaki cinsel isteğin artmasına, erkeklerde ereksiyon problemlerinin azalmasına yardımcı olur.
Sigara içmek, erkeklerde kan damarlarının daralmasına neden olur. Sigara içmeyenler, içenlere göre iki kat daha fazla seks yaparlar.
Yeşil renkli sebzelerde bulunan B vitamini, enerji seviyesini artırarak cinsel isteği yükseltir.
2018’de yapılan bir çalışmaya göre, meditasyon yapan kadın ve erkeklerin yapmayanlara oranla daha fazla cinsel istek sahibi olduğu ortaya çıkmıştır.
Kabuklu yemiş ve tahılda bulunan A vitamini erkeklerde sperm üretimi için hayati önemdedir. Kadınların üreme döngünü düzenlemeye yardımcı olur.
Uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarca bulunan yağ asitleri enerji seviyesini yükselterek kadın ve erkekte cinsel gücün artmasına neden olur.
Vücut C vitaminini depolayamaz. Kırmızı ve yeşil renkli biber zengin bir C vitamini kaynağıdır, her gün yenebilir.
Elma, kiraz ve soğanda bulunan ve bir antioksidan olan kersetin kadınlarda cinsel isteği artırır.
Çalışmalar, günde iki kadeh kırmızı şarap içen erkeklerin testosteron seviyesini kadınların da cinsel isteğini artırdığını gösteriyor. Ancak kırmızı şarap, fazla içilmesi durumunda negatif bir etki gösterir.
Seks oyuncakları veya yeni şeyler denemek, yatak odasındaki heyecanı artıracaktır. Çalışmalar, partnerleriyle birlikte seks oyuncağı kullanan kadınların daha güçlü orgazm olduğunu gösteriyor.
Güneşten alınan D vitamini seviyesindeki artış aşk hayatını ateşler. Güneşte eğlenceli vakitler geçirmek, aynı zamanda mutluluk hormonu olaran serotoninin de artmasına neden olur.
Partnerinizle seks hayatınız hakkında konuşmak, ilişkinizi geliştirirken birbirinizin arzularını daha iyi anlamanızı sağlar. Araştırmalara göre seks hakkında konuşan çiftlerin seks hayatları diğerlerine oranla daha iyi.
Vanilyalı dondurma kokusunun afrodizyak etkisi gösterdiği söylenir. Vanilyalı dondurmadaki B-6 vitamini kadınlarda ve erkeklerde seks hormonlarını artırmaya yardımcı olur.
Yeterince su içerek baş ağrılarınızı önleyebilirsiniz. Bu da sizi daha sağlıklı tutar ve alacağınız hazzı artırır.
Zeytinyağı kalp sağlığı ve kan dolaşımı için oldukça önemlidir. Enerji düzeyini artırarak ereksiyon sorunlarına yardımcı olur.
Yoga pozları özellikle kadınların cinsel arzularını artırır. Brown Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, 12 hafta boyunca yoga yapan kadınların daha hızlı uyarıldığını gösterdi.
Kaliteli bir gece uykusu, kadınlarca cinsel isteği artırır. Fazladan bir saatlik uyku, cinsel isteği %14 oranında artırır.
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