Partnerinizi sekste tatmin etmenin sırları

89 yaşındaki Bernie Ecclestone ve 44 yaşındaki eşi Fabiana Flossi, geçtiğimiz hafta bebek sahibi oldu. Ecclestone, yataktaci hünerini D vitaminine borçlu. Onun yaşındaki erkekler cinsel gücü artırmak için ilaç kullanırken Ecclestone, gücünü D vitaminine borçlu olduğunu söyledi. Peki, yatak odasını desteklemek için hangi doğal takviyelere başvurulabilir? Katy Docherty, tatmin edici bir seks yaşamının sırlarını sıraladı. AKAPUNKTUR İğnelerle uyarılmanın cinsel yaşama yardımcı olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Yapılan bir çalışmaya göre, araştırmaya katılan erkeklerin %21’i, akapunktur sonrası daha iyi bir ereksiyon yaşadıklarını belirtti. GÖBEKSİZ YAŞAM Obezitenin erkeklerdeki testosteron seviyesini düşürerek libido azalttığı bilinen bir gerçek. Fakat obezite ayrıca yatak odasında erkeklerin kendine duyduğu güveni de azaltıyor. Fazla kilolardan kurtulmak için sağlıklı beslenmek ve egzersiz şart. ETÇİL BESLENME Kırmızı ve beyaz et karnitin, l-arjinin ve çinko içerir. Karnitin ve l-arjinin kan akışını hızlandıran aminoasitlerdir. Çinko ise testosteron seviyesini artırarak cinsel isteği güçlendirir.

STRESİ AZALTMAK Stres hormonu olan kortizolün libido üzerinde negatif etkisi vardır. Yürüyüş yaparak, sakin müzikler dinleyerek rahatlamayı deneyebilirsiniz. EGZERSİZ Aktif bir yaşam kan pompalanmasını artırırken, kardiyovasküler egzersizler de kan akışını hızlandırır. Ağırlık çalışmak, yatak odasındaki dayanıklılığınızın artmasına yardımcı olacaktır.

(Fotoğraf: Alamy) ÇEMENOTU Beyaz renkli çiçekleri olan ve tıbbi amaçla kullanılan bu bitki, erkeklerde ve kadınlarda seks hormonlarını artırır. Akçaağaç şurubuna benzeyen bir tadı vardır ve takviye olarak alınabilir. SARIMSAK Sarımsakta bulunan allicin adlı madde kanı incelterek kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Allicin aynı zamanda kan akışını da hızlandırır. MUTLULUK Kadınlardaki gözyaşı kokusunun, erkeklere kimyasal bir sinyal göndererek testosteronu ve libidoyu düşürdüğü kanıtlanmıştır. KENDİNİ ŞIMARTMAK Güzel yiyeceklerle, içeceklerle ve belki alışveriş yaparak kendinizi şımartarak mutluluk hormonu olan dopamine seviyenizi artırabilirsiniz. Dopamin seviyesindeki artış, libidonuzun da yükselmesine yardımcı olur.

KAHVE Yapılan araştırmalara göre, günde bir veya iki fincan kahve içmek kadınlardaki cinsel isteğin artmasına, erkeklerde ereksiyon problemlerinin azalmasına yardımcı olur. SİGARAYI BIRAKMAK Sigara içmek, erkeklerde kan damarlarının daralmasına neden olur. Sigara içmeyenler, içenlere göre iki kat daha fazla seks yaparlar. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Yeşil renkli sebzelerde bulunan B vitamini, enerji seviyesini artırarak cinsel isteği yükseltir. MEDİTASYON 2018’de yapılan bir çalışmaya göre, meditasyon yapan kadın ve erkeklerin yapmayanlara oranla daha fazla cinsel istek sahibi olduğu ortaya çıkmıştır. KABUKLU YEMİŞLER Kabuklu yemiş ve tahılda bulunan A vitamini erkeklerde sperm üretimi için hayati önemdedir. Kadınların üreme döngünü düzenlemeye yardımcı olur. OMEGA 3 Uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarca bulunan yağ asitleri enerji seviyesini yükselterek kadın ve erkekte cinsel gücün artmasına neden olur. BİBER Vücut C vitaminini depolayamaz. Kırmızı ve yeşil renkli biber zengin bir C vitamini kaynağıdır, her gün yenebilir. KERSETİN Elma, kiraz ve soğanda bulunan ve bir antioksidan olan kersetin kadınlarda cinsel isteği artırır.