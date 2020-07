Partnerinizi sekste tatmin etmenin sırları

Kırmızı ve beyaz et karnitin, l-arjinin ve çinko içerir. Karnitin ve l-arjinin kan akışını hızlandıran aminoasitlerdir. Çinko ise testosteron seviyesini artırarak cinsel isteği güçlendirir.

KAHVE

Yapılan araştırmalara göre, günde bir veya iki fincan kahve içmek kadınlardaki cinsel isteğin artmasına, erkeklerde ereksiyon problemlerinin azalmasına yardımcı olur.

SİGARAYI BIRAKMAK

Sigara içmek, erkeklerde kan damarlarının daralmasına neden olur. Sigara içmeyenler, içenlere göre iki kat daha fazla seks yaparlar.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil renkli sebzelerde bulunan B vitamini, enerji seviyesini artırarak cinsel isteği yükseltir.

MEDİTASYON

2018’de yapılan bir çalışmaya göre, meditasyon yapan kadın ve erkeklerin yapmayanlara oranla daha fazla cinsel istek sahibi olduğu ortaya çıkmıştır.

KABUKLU YEMİŞLER

Kabuklu yemiş ve tahılda bulunan A vitamini erkeklerde sperm üretimi için hayati önemdedir. Kadınların üreme döngünü düzenlemeye yardımcı olur.

OMEGA 3

Uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarca bulunan yağ asitleri enerji seviyesini yükselterek kadın ve erkekte cinsel gücün artmasına neden olur.

BİBER

Vücut C vitaminini depolayamaz. Kırmızı ve yeşil renkli biber zengin bir C vitamini kaynağıdır, her gün yenebilir.

KERSETİN

Elma, kiraz ve soğanda bulunan ve bir antioksidan olan kersetin kadınlarda cinsel isteği artırır.