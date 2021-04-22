Partnerinizle aranızda sorun varsa bunları düzeltebilirsiniz! Kötü giden ilişki nasıl düzeltilir?

Aşık olduğunuz kişiyle bir ilişkiniz olduğunu hayal edin. Başlangıçta her şey peri masallarındaki gibi ilerliyor, kendinizi romantik komedi filmlerinden birinin başrol oyuncusu gibi hissettiğinize eminiz. Ancak zaman içerisinde ilişkideki sorunlar baş göstermeye başlıyor. Aslında sorunsuz ilişkinin olmadığını ve birtakım faktörlerin yıpranmalara neden olabileceği bilinen bir gerçektir. İlişkinizin bitmesini istemiyorsanız kurtarmak için adım atabilirsiniz. Bu adımların ne olduğunu merak ediyorsanız sizler için araştırdık.

İLİŞKİNİZİ DEĞERLENDİRİN

İlişkinize dışarıdan objektif bir gözle bakın. İlişkinizin ne zamandır kötüye gittiğini ve nasıl bu hale geldiğini iyice tartıp değerlendirin. Sorun yaratan ve tartışmalara neden olan her şeyi hatırlamaya çalışın.

NE İSTEDİĞİNİZE KARAR VERİN

Mevcut durum hakkında değerlendirme yaptıktan sonra asıl önemli noktaya giriş yapıyorsunuz. Bu da temelde ne istediğinize karar vermenizle alakalıdır. İlişkiyi gerçekten sürdürmek isteyip istemediğinize karar verin. Yaşanan kırgınlıkları unutabileceğinizden emin olun.