Partnerinizle aranızda sorun varsa bunları düzeltebilirsiniz! Kötü giden ilişki nasıl düzeltilir?

Aşık olduğunuz kişiyle bir ilişkiniz olduğunu hayal edin. Başlangıçta her şey peri masallarındaki gibi ilerliyor, kendinizi romantik komedi filmlerinden birinin başrol oyuncusu gibi hissettiğinize eminiz. Ancak zaman içerisinde ilişkideki sorunlar baş göstermeye başlıyor. Aslında sorunsuz ilişkinin olmadığını ve birtakım faktörlerin yıpranmalara neden olabileceği bilinen bir gerçektir. İlişkinizin bitmesini istemiyorsanız kurtarmak için adım atabilirsiniz. Bu adımların ne olduğunu merak ediyorsanız sizler için araştırdık.
İlişkinize dışarıdan objektif bir gözle bakın. İlişkinizin ne zamandır kötüye gittiğini ve nasıl bu hale geldiğini iyice tartıp değerlendirin. Sorun yaratan ve tartışmalara neden olan her şeyi hatırlamaya çalışın.
Mevcut durum hakkında değerlendirme yaptıktan sonra asıl önemli noktaya giriş yapıyorsunuz. Bu da temelde ne istediğinize karar vermenizle alakalıdır. İlişkiyi gerçekten sürdürmek isteyip istemediğinize karar verin. Yaşanan kırgınlıkları unutabileceğinizden emin olun.
İlişkinin kötü gitmesinin nedenlerini ve çözüm olarak neler yapılabileceğini karşılıklı konuşun. Konuşurken seslerin yükselmemesine özen gösterin.
Karşılıklı iletişimin sonrasında karşı tarafın kendini ifade etmesi için ona izin verin. Karşınızdaki kişiyi yargılamadan ve eleştirmeden dinleyin. Hemen kendinizi savunmaya geçmeyin. İki tarafında haklı olabileceği noktalar olduğunu aklınızdan çıkartmayın.
İlişki iki tarafından yaşanır. Olumlu ya da olumsuz gelişen olaylar aslında iki tarafın da sorumluluğundadır. Kötü giden ilişkilerde en son yapılacak şey suçlu aramaktır.
Karşılıklı konuştuktan sonra bir süre birbirinizden uzaklaşın. Kısa süreli bu ayrılık iki tarafında düşünmesi için zaman kazandıracak ve iyi gelecektir.
Sakin ve objektif bir şekilde ilişkinizi değerlendirdikten sonra verdiğini kararı karşınızdaki kişiyle paylaşın. Bu paylaşım sırasında nazik ve kontrollü olmaya dikkat edin.
İlişkinizi kurtarmak konusunda gerçekten kararlıysanız bir uzmandan yardım alın. Birlikte katılacağınız terapiler sayesinde olumlu ve ileriye dönük adımlar atabilirsiniz.