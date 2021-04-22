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Partnerinizle aranızda sorun varsa bunları düzeltebilirsiniz! Kötü giden ilişki nasıl düzeltilir?

Seray Üstün Seray Üstün
22.04.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişki, iki kişinin birbirine duydukları sevgi ve aşkla başlar. Her ilişkinin taraflarının beklentileri, arzuları ve istekleri farklı olabilir. Ancak temelde çoğu kişi aslında mutlu olmayı diler. Coşkulu bir aşkla başlayıp, tarifsiz bir nefretle biten nice ilişki olmuştur. Oysa insanlık için küçük kendiniz için büyük bir adım atarak her şeyi yeniden şekillendirebilirsiniz.

Aşık olduğunuz kişiyle bir ilişkiniz olduğunu hayal edin. Başlangıçta her şey peri masallarındaki gibi ilerliyor, kendinizi romantik komedi filmlerinden birinin başrol oyuncusu gibi hissettiğinize eminiz. Ancak zaman içerisinde ilişkideki sorunlar baş göstermeye başlıyor. Aslında sorunsuz ilişkinin olmadığını ve birtakım faktörlerin yıpranmalara neden olabileceği bilinen bir gerçektir. İlişkinizin bitmesini istemiyorsanız kurtarmak için adım atabilirsiniz. Bu adımların ne olduğunu merak ediyorsanız sizler için araştırdık.

İLİŞKİNİZİ DEĞERLENDİRİN

İlişkinize dışarıdan objektif bir gözle bakın. İlişkinizin ne zamandır kötüye gittiğini ve nasıl bu hale geldiğini iyice tartıp değerlendirin. Sorun yaratan ve tartışmalara neden olan her şeyi hatırlamaya çalışın.

NE İSTEDİĞİNİZE KARAR VERİN

Mevcut durum hakkında değerlendirme yaptıktan sonra asıl önemli noktaya giriş yapıyorsunuz. Bu da temelde ne istediğinize karar vermenizle alakalıdır. İlişkiyi gerçekten sürdürmek isteyip istemediğinize karar verin. Yaşanan kırgınlıkları unutabileceğinizden emin olun.

KARŞILIKLI KONUŞUN

İlişkinin kötü gitmesinin nedenlerini ve çözüm olarak neler yapılabileceğini karşılıklı konuşun. Konuşurken seslerin yükselmemesine özen gösterin.

KARŞI TARAFI DİNLEYİN

Karşılıklı iletişimin sonrasında karşı tarafın kendini ifade etmesi için ona izin verin. Karşınızdaki kişiyi yargılamadan ve eleştirmeden dinleyin. Hemen kendinizi savunmaya geçmeyin. İki tarafında haklı olabileceği noktalar olduğunu aklınızdan çıkartmayın.

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SUÇLU ARAMAYIN

İlişki iki tarafından yaşanır. Olumlu ya da olumsuz gelişen olaylar aslında iki tarafın da sorumluluğundadır. Kötü giden ilişkilerde en son yapılacak şey suçlu aramaktır.

ARA VERİN

Karşılıklı konuştuktan sonra bir süre birbirinizden uzaklaşın. Kısa süreli bu ayrılık iki tarafında düşünmesi için zaman kazandıracak ve iyi gelecektir.

SAKİN KAFAYLA DÜŞÜNÜN

Sakin ve objektif bir şekilde ilişkinizi değerlendirdikten sonra verdiğini kararı karşınızdaki kişiyle paylaşın. Bu paylaşım sırasında nazik ve kontrollü olmaya dikkat edin.

BİR UZMANDAN YARDIM ALIN

İlişkinizi kurtarmak konusunda gerçekten kararlıysanız bir uzmandan yardım alın. Birlikte katılacağınız terapiler sayesinde olumlu ve ileriye dönük adımlar atabilirsiniz.

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