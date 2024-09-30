Pasaport kaç günde çıkar? Pasaport kaç günde gelir?

Pasaport başvurusu ve pasaportun çıkma süresi pek çok nedene bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu süreyi tahmin etmek bazen karmaşık olsa da pasaport çıkarma ve pasaportun gelme süresinin ortalama bir zamanı bulunur. Pasaportun süresinin bilinmesi aynı zamanda seyahat planlarını yapmak için oldukça önemli bir konudur ve pasaportun ne zaman hazır olacağının bilinmesi ile birlikte yapılacak planlar daha net bir şekilde şekillenir.

Pasaport kaç günde çıkar?

Ülke dışı yolculuk yapabilmek için pasaport şartı sunulur. Yani bir kişinin pasaportu olmadan ülkeler arası yolculuk yapabilmesi mümkün değildir. Her pasaportun da kullanım süresi bulunur ve belirli aralıklarda yenilenmesi gerekir. Yurt dışı seyahatlerinden önce yapılması gereken pasaport başvurusunda, pasaportun bir çıkma süresi bulunur. Pasaportun çıkma süresi genel olarak 5 ile 7 gün aralığında değişiklik gösterir. Fakat başvuru tatil, bayram, umre ve hac dönemi gibi yoğun dönemlerde yapılmış ise bu süre daha fazla uzayabilir. Bu sebeple pasaport başvurusu seyahat tarihinden en 2 hafta önce yapılması önerilir.

Pasaport kaç günde gelir?

Özellikle resmî tatiller, yaz dönemi ve bayram tatili dönemlerinde yurt dışı seyahatlere yoğun ilgi gösterilir. Bu yoğun ilgiden dolayı da pasaport başvurularında yoğunluk yaşanabilir. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda pasaport çıkarmak isteyenlerin pasaport başvuru işlemlerini son dakikaya bırakmamaları gerekir. Mümkün olduğu kadar kış aylarında başvuru yapmak pasaport çıkarmak isteyen kişiye büyük bir kolaylık sağlar.

Pasaport başvurusu yapıldıktan ve pasaport çıktıktan sonra gelme durumu bulunulan şehre göre değişiklik gösterir. Pasaportlar Ankara'dan ulaştırıldığı için bulunduğunuz şehrin Ankara'ya olan uzaklığına göre pasaportunuz elinize ulaşır. 2-4 iş gününü bulan bu süre Doğu Anadolu illerinde ya da uzak ilçelerde 3-4 iş gününü bulabilir.