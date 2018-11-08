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Pasaport ve sürücü belgesi başvuruları e-Devlet'ten sorgulanabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 20:55 | Son Güncelleme

Pasaport ve sürücü belgesi başvuruları e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu e-Devlet'ten sorgulanabilecek.

www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.

Buna göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan hizmetlerden pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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başvuru durumu sorgulama E Devlet Kapısı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Pasaport Sürücü Belgesi

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