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Pasifik Okyanusu'nda gemiden denize düşen adam 14 saat balıkçı şamandırasına tutunarak hayatta kaldı

18.03.2021 04:54 | Son Güncelleme:
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Pasifik Okyanusu'nda gemiden denize düşen adam 14 saat balıkçı şamandırasına tutunarak hayatta kaldı

Pasifik Okyanusu'nda çalıştığı gemiden denize düşen bir denizci, terk edilmiş bir balıkçı şamandırasına 14 saat tutunarak hayatta kalmayı başardı.

Pasifik Okyanusu'nda çalıştığı gemiden denize düşen bir denizci, terk edilmiş bir balıkçı şamandırasına 14 saat tutunarak hayatta kalmayı başardı.

Vidam Perevertilov adlı denizcinin 16 Şubat'ın ilk saatlerinde bir kargo gemisinden suya düştüğü açıklandı.

Üzerinde can yeleği olmayan 52 yaşındaki denizci, ufukta gördüğü bir karaltıya yüzme kararı sayesinde hayatta kaldı.

Perevertilov'un ulaştığı karaltı balıkçıların terk ettiği, "deniz çöpü" haline gelmiş bir şamandıra çıktı.

Yeni Zelanda haber sitesi Staff'a konuşan Perevertilov'un oğlu Marat, babasının "20 yıl daha yaşlı ve çok yorgun gözükse de en azından hayatta olduğunu" söyledi.

Litvanyalı Perevertilov'un şef mühendis olarak çalıştığı Silver Supporter gemisi Yeni Zelanda'nun Tauranga limanından, okyanusta izole bir notkada olan Britanya toprağı Pitcairn'e kargo taşıyordu.

Marat, babasının motor odasındaki vardiyasından sonra sıcakladığını ve başının döndüğünü, kendine gelebilmek için 04:00 civarında güverteye çıktığını ve denize düştüğünü söyledi.

Marat, babasının muhtemelen güvertede bayılarak denize düştüğünü, tayfanın yokluğunu fark etmesinin altı saat sürdüğünü söyledi.

Olayı haber alan kaptan geminin rotasını geri çevirerek Perevertilov'un izini aramaya başladı.

Gemiyi ufukta gören Perevertilov'un tüm gücüyle bağırması sayesinde gemideki bir kişi "zayıf bir insan sesi" duyduğunu söyledi ve dikkatleri şamandıraya çekti.

Marat "Hayatta kalma isteği çok güçlüydü… Ben muhtemelen hemen boğulurdum. Ama o kendisini fit ve sağlıklı tutan bir insandı. Bence bu sayede hayatta kaldı" dedi.

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