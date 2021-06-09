Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın daha önce Paşinyan’a çağrıda bulunarak, "Oğlunu ver, 20-25 Ermeni esiri Azerbaycan’dan geri al" çağrısına karşılık Paşinyan, Azerbaycan’a da bu yönde çağrıda bulundu. Paşinyan açıklamasında, "Kabul ediyorum ve Aliyev’e oğlumu tüm esirlerle değiştirme çağrısı yapıyorum. Resmi olarak ilan ediyorum. Oğlumu tüm mahkumlara karşılık veriyorum" ifadelerini kullandı.

Aragotsotn Bölgesi’ne seçim çalışmaları için giden Paşinyan, Aparan şehrinde bir miting gerçekleştirdi. Seçimlerin genelinde ekonomi ve pandemi sorunlarının çözümüne dair vaatlerde bulunan Paşinyan aynı zamanda Dağlık Karabağ’da yaşanan süreçle ilgili sık sık farklı ifadeler kullanmaya devam etti.

Dağlık Karabağ’da, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan ’ın siyasetinde krizler ortaya çıkmaya devam ediyor. Muhalefetin çağrısı sonrasında önümüzdeki 20 Haziran tarihi için erken seçim ilan ederek yeniden başbakanlığa aday olan Nikol Paşinyan ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde mitinglerini sürdürüyor.

Açıklamasının devamında Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan’a da ağır ithamlarda bulunarak seslenen Paşinyan, "İnsan ticaretinde uzman olan bu ikiliye bu konuda müzakere yapma yetkisi veriyorum. Aliyev’e ve Kızıl Haç’a ve herkese resmi olarak ilan ediyorum" şeklinde konuştu.

ERMENİSTAN MUHALEFETİ: OĞLUNU BU İŞE KARIŞTIRMA

Ermenistan’da 22 parti ve 4 ittifak olmak üzere toplam 26 siyasi kanat seçimlere katılırken seçim yarışında başı çeken 2 siyasi tarafın iktidardaki Nikol Paşinyan’ın yönettiği ‘Sivil Sözleşme’ Partisi ile Ermenistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın yönettiği muhalif Hayastan ‘Ermenistan’ ittifakının olması bekleniyor.

Propaganda süreçlerinin yeni başladığı ülkede Paşinyan’ın rakiplerine karşı kullandığı sert dil tartışmalara yol açarken, Paşinyan'ın oğluna karşı tüm Ermeni esirleri istemesi bu tartışmaları zirveye çıkardı.

"ÇOCUKLARI SİYASETE BULAŞTIRMA"

Hayastan İttifakı’nın yüksek kurul üyesi ve ittifak sözcülerinden Ishkhan Saghatelyan, Paşinyan’ı "şebeklik yapmakla" suçlayarak, "Bu adam şebekliklerine devam ediyor. Eğer erkeksen oğlunu alay konusu etme ve çocukları siyasete bulaştırma" ifadelerini kullandı.