HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pastanede korkunç olay! Birlikte oturduğu kişiye kurşun yağdırdı

Pastanede korkunç olay! Birlikte oturduğu kişiye kurşun yağdırdı

04.07.2023 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 25 yaşındaki bir genç, birlikte pastaneye geldiği kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla boynundan ve göğsünden vurulan Sefa C.D. ağır yaralandı. Saldırgan olayın ardından ise kayıplara karıştı.

Pastanede korkunç olay! Birlikte oturduğu kişiye kurşun yağdırdı

Adana'daki olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'ndaki bir pastanenin bahçesinde meydana geldi.

Sefa C.D., iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişiyle pastaneye gelip, bahçedeki masaya oturdu. Burada bir şeyler içip, sohbet eden ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

pastaneye-beraber-geldigi-kisiyi-tabancayla-agir-yaralayip-kacti_2876_dhaphoto3

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla Sefa C. D.'ye 3 el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sefa C. D., kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Sefa C. D., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

pastaneye-beraber-geldigi-kisiyi-tabancayla-agir-yaralayip-kacti_2876_dhaphoto1
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldıKorkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı
Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmışGarsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış
Faciaya davetiye kamerada! Arkadan gelip fütursuzca makas attıFaciaya davetiye kamerada! Arkadan gelip fütursuzca makas attı
Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Tüm zamanların rekoru! Bayram tatilinde 270 bin kişi geçti...

Tüm zamanların rekoru! Bayram tatilinde 270 bin kişi geçti...

Tanju Özcan hedefindeki isimleri bir bir açıkladı!

Tanju Özcan hedefindeki isimleri bir bir açıkladı!

Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!

Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.