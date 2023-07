Pastanede korkunç olay! Birlikte oturduğu kişiye kurşun yağdırdı

Adana'daki olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'ndaki bir pastanenin bahçesinde meydana geldi.

Sefa C.D., iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişiyle pastaneye gelip, bahçedeki masaya oturdu. Burada bir şeyler içip, sohbet eden ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla Sefa C. D.'ye 3 el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sefa C. D., kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Sefa C. D., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)