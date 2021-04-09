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Pasteur Enstitüsü: Normal yaşama dönebilmek için yetişkinlerin yüzde 90'ını aşılamak gerekiyor

09.04.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da Pasteur Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, normal yaşantıya dönebilmek için yetişkin nüfusun yüzde 90’ının Covid-19 aşısı olması gerektiğini ortaya koydu. Bu arada Fransa’da ilk doz Covid-19 aşısı olanların sayısı bugün 10 milyonu aştı.

Pasteur Enstitüsü: Normal yaşama dönebilmek için yetişkinlerin yüzde 90'ını aşılamak gerekiyor

Pasteur Enstitüsü’nün resmi internet sitesinde yapılan araştırmada, buna gerekçe olarak Covid-19 virüsünün İngiliz mutasyonunun ülkede oldukça baskın olması gösterildi.

Raporda, virüsün İngiliz mutasyonun, daha önce yapılan normale dönüş senaryolarını geciktireceği uyarısında bulundu.

Fransız basında çıkan yorumlarda, ülkede aşı karşıtı kampanyanın oldukça güçlü olması ve hükümetin çalışmalarına rağmen gerekli aşı tedarikinde geri kalması yüzünden yetişkinlerin yüzde 90’ının aşılanması hedefinin oldukça uzak olduğu belirtiliyor.

10 MİLYON BARAJI YENİ AŞILDI

Bu arada Başbakan Jean Castex, ülkede ilk doz Covid-19 aşısı olanların sayısının 10 milyonu geçtiğini duyurdu.

Castex, Paris yakınlarındaki bir aşı merkezinde basına yaptığı açıklamada, “Belirlediğimiz süreden bir hafta önce bu rakama ulaştık. Bu da aşı kampanyası performansımızın iyi gittiğini gösteriyor.” dedi.

Günlük aşılama sayısının 200 ile 300 bin arasında değiştiğini söyleyen Başbakan, mayıs ortalarına kadar 20 milyon, haziran ayı ortalarına kadar ise 30 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

TÜRKİYE'DE YAPILAN AŞI SAYISI 18 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde yer alan verilere göre, bugün yerel saat ile 17,30 itibarıyla toplam vurulan aşı sayı 18 milyon 196 bin 671 olarak kayıtlara geçti.

Bunun içinde, 10 milyon 701 bin 808 kişi bir doz aşı, 7 milyon 494 bin 863 kişi ise iki doz aşı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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