Pastırma sıcakları geliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, pastırma sıcağının oluşması için gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın 20 derece olması gerektiğini belirterek, “Pastırma sıcaklıkları esas olarak Kayseri ve çevresinde meydana geliyor. Batı’da olmaz. Çünkü gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır. Ardından da kış mevsimine geçilir” dedi.

Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğunu ifade eden Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse de, en belirgin özelliğinin geceleri gökyüzünün açık olması, sabah ise sis ve pusun görülmesi olduğunu söyledi.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer.

(Milliyet)



