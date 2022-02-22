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Patatesin temizlik gücüne inanamayacaksınız! İşte patatesi temizlikte kullanabileceğiniz alanlar…

22.02.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerin vazgeçilmezi olan patatesi temizlikte de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız! Her evde bulunan patates ile birçok eşyanızı temizleyebilmeniz mümkün. Ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde uygulama yapabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız yöntemler ile gümüşlerinizi parlatabilir, inatçı lekelerden kurtulabilir ve hatta gözlük camlarınızın buğulanmasını bile önleyebilirsiniz.

Patatesin temizlik gücüne inanamayacaksınız! İşte patatesi temizlikte kullanabileceğiniz alanlar…

Neredeyse her yemeğe uyum sağlayan patates, mutfakların olmazsa olmazı. Yemeklere lezzet katan patatesin, temizlikte kullanım alanlarını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Patates içerisindeki nişasta sayesinde birçok temizlik ürününden daha iyi performans sağlıyor. Patatesin temizlikteki kullanım alanlarını araştırdık ve sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar!

GÜMÜŞLERİNİZİ PARLATIN

Gümüş eşyalar veya takılar zamanla kararır. Bu eşyaları eski parlaklığına kavuşturabilmek için ihtiyacınız olan tek şey ise patates. Bu yöntem ile gümüşlerinizi kolayca parlatabilirsiniz.

  • Patatesi kesin ve su dolu tencerede kaynatın.

  • Kaynadıktan sonra patatesleri suyun içinden çıkarın.

  • Kararan gümüş eşyalarınızı bu suyun içine koyun ve 1 saat bekletin.

  • Süre sonunda eşyalarınızı sudan çıkarın ve fırça yardımıyla temizleyin.

  • Ardından suyla durulayın ve kurulayın.

PAS LEKELERİNDEN KURTULUN

Mutfakta kullandığınız metal tavalar, tencereler, cezveler, kaşıklar ve bıçaklar zaman içerisinde paslanır. Bu pas lekelerinden nasıl kurtulacağınızı bilmiyor musunuz? Paslanan eşyalarınızı çöpe atmak yerine patatesle temizleyebilirsiniz. Patates içerisinde bulunan oksalik asit, pas lekelerinden kolayca kurtulmanızı sağlıyor.

  • Patatesi ikiye bölün.

  • Patatesin kesilmiş yüzeyine biraz karbonat ve bulaşık deterjanı dökün.

  • Paslanmış olan eşyanızı patatesle ovun.

  • Pas lekesi tamamen kaybolana kadar ovmaya devam edin.

  • Eşyanızı suyla durulayın ve kurumaya bırakın.

GÖZLÜK CAMLARINIZIN BUĞULANMASINI ÖNLEYİN

Gözlük kullananların en büyük sorunu camların buğulanması. Özellikle pandemi dönemiyle hayatımıza giren maskelerle birlikte gözlük kullanmak işkence haline gelebiliyor. Küçük bir dilim patatesle gözlük camlarınızın buğulanmasını engelleyebilirsiniz.

  • Bir patatesi soyun ve küçük bir parça kesin.

  • Kestiğiniz parçayla gözlük camlarınızı ovalayın.

  • Ardından yumuşak ve kuru bir bezle camları silin.

İNATÇI LEKELERİ KOLAYCA TEMİZLEYİN

Patateste bulunan nişastayla kumaşlardaki lekeleri kolayca temizleyebilmeniz mümkün. Birçok inatçı lekede bile oldukça etkili olan bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.

  • Patatesi yıkayın ve rendeleyin.

  • Bir kaba yarım litre su koyun.

  • Patatesleri suya ekleyin bir süre bekleyin.

  • Ardından karışımı süzün.

  • Elde ettiğiniz su içerisine bir miktar daha su ekleyin ve 15 dakika bekleyin.

  • Patates suyunu sünger yardımıyla lekeli bölgeye uygulayın ve lekeli bölgeyi ovalayın.

  • Ovaladıktan sonra temiz su ile durulayın.

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