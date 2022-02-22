Patatesin temizlik gücüne inanamayacaksınız! İşte patatesi temizlikte kullanabileceğiniz alanlar…

Neredeyse her yemeğe uyum sağlayan patates, mutfakların olmazsa olmazı. Yemeklere lezzet katan patatesin, temizlikte kullanım alanlarını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Patates içerisindeki nişasta sayesinde birçok temizlik ürününden daha iyi performans sağlıyor. Patatesin temizlikteki kullanım alanlarını araştırdık ve sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar!
Gümüş eşyalar veya takılar zamanla kararır. Bu eşyaları eski parlaklığına kavuşturabilmek için ihtiyacınız olan tek şey ise patates. Bu yöntem ile gümüşlerinizi kolayca parlatabilirsiniz.
Patatesi kesin ve su dolu tencerede kaynatın.
Kaynadıktan sonra patatesleri suyun içinden çıkarın.
Kararan gümüş eşyalarınızı bu suyun içine koyun ve 1 saat bekletin.
Süre sonunda eşyalarınızı sudan çıkarın ve fırça yardımıyla temizleyin.
Mutfakta kullandığınız metal tavalar, tencereler, cezveler, kaşıklar ve bıçaklar zaman içerisinde paslanır. Bu pas lekelerinden nasıl kurtulacağınızı bilmiyor musunuz? Paslanan eşyalarınızı çöpe atmak yerine patatesle temizleyebilirsiniz. Patates içerisinde bulunan oksalik asit, pas lekelerinden kolayca kurtulmanızı sağlıyor.
Patatesi ikiye bölün.
Patatesin kesilmiş yüzeyine biraz karbonat ve bulaşık deterjanı dökün.
Paslanmış olan eşyanızı patatesle ovun.
Pas lekesi tamamen kaybolana kadar ovmaya devam edin.
Gözlük kullananların en büyük sorunu camların buğulanması. Özellikle pandemi dönemiyle hayatımıza giren maskelerle birlikte gözlük kullanmak işkence haline gelebiliyor. Küçük bir dilim patatesle gözlük camlarınızın buğulanmasını engelleyebilirsiniz.
Bir patatesi soyun ve küçük bir parça kesin.
Kestiğiniz parçayla gözlük camlarınızı ovalayın.
Patateste bulunan nişastayla kumaşlardaki lekeleri kolayca temizleyebilmeniz mümkün. Birçok inatçı lekede bile oldukça etkili olan bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.
Patatesi yıkayın ve rendeleyin.
Bir kaba yarım litre su koyun.
Patatesleri suya ekleyin bir süre bekleyin.
Ardından karışımı süzün.
Elde ettiğiniz su içerisine bir miktar daha su ekleyin ve 15 dakika bekleyin.
Patates suyunu sünger yardımıyla lekeli bölgeye uygulayın ve lekeli bölgeyi ovalayın.
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