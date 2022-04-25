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Pateniyle otobüse tutunmak isteyen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

25.04.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşanan kaza yürekleri dağladı. Arkadaşlarıyla paten süren 13 yaşındaki Emin Aydın otobüse tutunmak isterken dengesini kaybederek düştü. Aracın arka tekerliğinin altında kalan Aydın hayatını kaybederken 12 yaşındaki İskender Oğuz yaralandı.

Pateniyle otobüse tutunmak isteyen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan patenli gençlerden Emin Aydın (13) hayatını kaybederken, İskender Oğuz (12) yaralandı.

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ARKA TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde meydana geldi. S.G. yönetimindeki özel halk otobüsü kent merkezine doğru seyir halindeyken, iddiaya göre otobüsün arkasına 3 patenli çocuk tutundu. Araca tutunarak kayan çocuklardan dengesini kaybederek düşen Emin Aydın otobüsün arka tekerleği altında kaldı.

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Arkadaşı İskender Oğuz ise düşmeye bağlı kolundan yaralandı. Kazayı fark eden şoför hemen otobüsü durdururken, çevredekiler ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emin Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kolundan yaralı Oğuz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Emir Gökalp ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından adının Emin Aydın'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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