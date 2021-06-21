Patenle kayarken otobüsün altında kalan Yunus Emre ağır yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde, Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ş. yönetimindeki halk otobüsünün önüne, bir anda patenle kayan Yunus Emre D. çıktı.

DURAMAYINCA OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Patenle kendisini durduramayan Yunus Emre, seyir halindeki otobüsün altında kaldı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus Emre D.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Ahmet Ş. ise gözaltına alındı. (DHA)

