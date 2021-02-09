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Patenle tehlikeli yolculuk

09.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Adana’da patenli iki gencin otobüsün arkasına asılarak yolculuk yapması dikkat çekti.Adana’da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı.

Adana’da patenli iki gencin otobüsün arkasına asılarak yolculuk yapması dikkat çekti.
Adana’da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün arkasına tutunan 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu saniye saniye görüntülendi. Araçların saatte 70 kilometre hızla gittiği yolda rahat tavırlarıyla dikkat çeken patenci gençler otobüs durakta durunca bir süre bekleyip hareket edince tekrar otobüse asıldıkları görüldü. Hızla giden otobüsün arkasına tutunan gençlerden birinin ise aynı zamanda bazı hareketler yaparak ölüme davetiye çıkardığı görüldü. Gençler bir süre daha otobüse tutunarak yolculuğa devam etti. Daha sonra ise hiçbir önlem almadan otobüsü bırakıp trafik çok yoğun olarak aktığı bulvarda sol tarafa geçtiler.

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