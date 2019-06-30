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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 20:37 | Son Güncelleme

Karaman’da bir elektrikli bisikletin arkasında birbirlerine tutunarak giden patenli üç genç, tehlikeye davetiye çıkardı.Olay, Karaman Mersin Çevre Yolu üzerinde yaşandı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü

Karaman’da bir elektrikli bisikletin arkasında birbirlerine tutunarak giden patenli üç genç, tehlikeye davetiye çıkardı.
Olay, Karaman Mersin Çevre Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunun kenarında elektrikli bisiklete binen iki kişinin arkasında birbirlerine tutunarak giden üç patenli genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir araç içerisinden cep telefonu ile çekilen patenli gençlerin görüntüleri hayrete düşürdü. Otomobil gençlerin yanından giderken, gençler hiç sağına soluna bakmadan yolculuklarına devam etti.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü

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