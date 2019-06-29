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Patentli yerli tıbbi cihaz sayısı 100’ün üzerinde

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, yerli üretimin önemini vurgulayarak, şu an 100’ün üzerinde Türk patentli tıbbi ürün olduğunu söyledi.Sağlık Federasyonu tarafından Türkiye’de üretilen tıbbi cihazların tanıtılması ve 2023 sağlık hedefleri doğrultusunda tıbbi cihaz piyasasının yol haritasının belirlenmesi amacıyla “Strateji, Eğitim ve Ürün Lansman Toplantısı” düzenlendi.Düzenlenen toplantıda, Türkiye’de üretilen ve üretilmesi planlanan tıbbi cihazlar için ihtiyaç duyulan ham madde ve diğer ihtiyaçların tedariki, devlet ile üreticiler arasındaki işbirliği ve destek programlarının geliştirilmesi, ürün tedarik zincirinin oluşturulması, faaliyette olan kamu hastanelerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili izlenilecek stratejilerin planlanması konuları ele alındı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Türkiye’de birçok tıbbi cihazın Amerikan ve Japon kalitelerinin üzerinde üretildiğini belirterek, Türkiye’de bu işi yapan çok kaliteli firmalar olduğunu kaydetti.Şu an 100’ün üzerinde Türk patentli tıbbi ürün olduğunu vurgulayan Dinç, “Atalarımız daha önce tıbba yön veriyordu, bizler de İbn-i Sinaların torunları olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Patentli yerli tıbbi cihaz sayısı 100’ün üzerinde

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, yerli üretimin önemini vurgulayarak, şu an 100’ün üzerinde Türk patentli tıbbi ürün olduğunu söyledi.
Sağlık Federasyonu tarafından Türkiye’de üretilen tıbbi cihazların tanıtılması ve 2023 sağlık hedefleri doğrultusunda tıbbi cihaz piyasasının yol haritasının belirlenmesi amacıyla “Strateji, Eğitim ve Ürün Lansman Toplantısı” düzenlendi.
Düzenlenen toplantıda, Türkiye’de üretilen ve üretilmesi planlanan tıbbi cihazlar için ihtiyaç duyulan ham madde ve diğer ihtiyaçların tedariki, devlet ile üreticiler arasındaki işbirliği ve destek programlarının geliştirilmesi, ürün tedarik zincirinin oluşturulması, faaliyette olan kamu hastanelerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili izlenilecek stratejilerin planlanması konuları ele alındı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Türkiye’de birçok tıbbi cihazın Amerikan ve Japon kalitelerinin üzerinde üretildiğini belirterek, Türkiye’de bu işi yapan çok kaliteli firmalar olduğunu kaydetti.
Şu an 100’ün üzerinde Türk patentli tıbbi ürün olduğunu vurgulayan Dinç, “Atalarımız daha önce tıbba yön veriyordu, bizler de İbn-i Sinaların torunları olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bizim hedefimiz üretmek, ortaya koyabilmek” diye konuştu.
Öte yandan Dinç, ürünlerin isminin ve her şeyinin Türk olacağını ifade ederek, “Bir cihaz ürettik. Adı “temren”, Türk okunun ucu demek. Biz bunları üreteceğiz, çalışacağız ve Allah’ın izniyle başaracağız” şeklinde konuştu.
Dinç, yerli ve milli üretimin ekonomik katkılarına da değinerek, “Ürün gruplarının tamamını üretmeyebilirsiniz. Ürün gruplarından belli bir kısmını dahi üretseniz yabancı firmalar fiyat politikalarını belirliyorlar. Fiyatlar eskiden çok yüksekti. 10 yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu bir beyin ameliyat işlemi için 250 bin TL öderken bugün 6 bin TL’ye bu iş çözülüyor. Arada çok ciddi farklar var. İşte o yüzden yerli üretim. Hep beraber çalışmalıyız, hep beraber üretmeliyiz. Çalışacağız başaracağız” ifadelerini kaydetti.

Patentli yerli tıbbi cihaz sayısı 100’ün üzerinde

Patentli yerli tıbbi cihaz sayısı 100’ün üzerinde

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