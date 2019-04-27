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Patlamada ölen fabrika sahibi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:28 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, dün bir iplik boyama ve üretim fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 2 kişiden iş yeri sahibi İsmail Kasap (34), toprağa verildi.

Serkan AKKUŞ- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, dün bir iplik boyama ve üretim fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 2 kişiden iş yeri sahibi İsmail Kasap (34), toprağa verildi.

Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki iplik boyama ve üretim fabrikasına, dün saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada fabrikanın sahibi İsmail Kasap (34) ile işçiler Ferhat Göral (30), Şura Şensoy, Bilal Özden ve Serdar Özden yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral kurtarılmadı.

Yaşamını yitiren iş yeri sahibi 2 çocuk babası İsmail Kasap'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınarak Yıldırım ilçesindeki Sıracevizler Cami'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kasap'ın cenazesi, Erdoğanköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

ONLARCA HAYAT KURTARMIŞTI

İş yeri sahibi İsmail Kasap'ın, uzun yıllar gönüllü olarak arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığı ve AKUT üyesi olduğu belirtildi. Bu zamana kadar yüzlerce arama kurtarma operasyonuna katılan Kasap'ın onlarca hayat kurtardığı ifade edildi. Kasap'ın arama kurtarma ekiplerinden arkadaşları da cenazeye katıldı.

Patlamada yaşamını yitiren Ferhat Göral'ın ise İnegöl ilçesinde ikindide toprağa verileceği belirtildi.

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