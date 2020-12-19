Patlamada ölü sayısı 9’a çıktı

Gaziantep’teki özel bir hastanede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında ölü sayısı 9’a çıktı

Gaziantep’te sabah saatlerinde özel bir hastanın Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlama ve çıkan yangının ardından 8 kişi ölmüş 11 kişi de çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Hastanelere sevk edilen Covid-19 hastalarından Osman Daşdemir’in de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından Daşdemir’in cenazesinin de Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı belirtildi.

