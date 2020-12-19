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Patlamada ölü sayısı 9’a çıktı

19.12.2020 12:36 | Son Güncelleme:
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Patlamada ölü sayısı 9’a çıktı

Gaziantep’teki özel bir hastanede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında ölü sayısı 9’a çıktıGaziantep’te sabah saatlerinde özel bir hastanın Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlama ve çıkan yangının ardından 8 kişi ölmüş 11 kişi de çevredeki hastanelere sevk edilmişti.

Gaziantep’teki özel bir hastanede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında ölü sayısı 9’a çıktı
Gaziantep’te sabah saatlerinde özel bir hastanın Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlama ve çıkan yangının ardından 8 kişi ölmüş 11 kişi de çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Hastanelere sevk edilen Covid-19 hastalarından Osman Daşdemir’in de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından Daşdemir’in cenazesinin de Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı belirtildi.

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