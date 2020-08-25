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Patlamayla yerle bir olan Beyrut Limanı'nda 79 konteyner dolusu tehlikeli kimyasal daha bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

Bu ayın başında 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla büyük bir felaketin yaşandığı Beyrut Limanı'nda yapılan araştırmalarda tehlikeli kimyasal dolu 79 konteynere daha ulaşıldı.

Patlamayla yerle bir olan Beyrut Limanı'nda 79 konteyner dolusu tehlikeli kimyasal daha bulundu

Ekonomik kriz içinde hayat memat mücadelesi veren Lübnan'ı 4 Ağustos'ta vuran Beyrut Limanı'ndaki devasa patlamanın ardından bölgede tehlikeli kimyasal dolu 79 konteyner bulundu.

Daha önce Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, yaklaşık 180 can alan ve 40 bin kişiyi yaralayan patlamaya Beyrut Limanı'ndaki bir depoda 6 yıldır tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Lübnan ve Fransa ordusundan askeri uzmanların limanda yaptığı araştırmalarla ilgili dün Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "14-22 Ağustos aralığında hidroklorik asit (tuzruhu) içeren 25 ve başka kimyasallar içeren 54 konteyner bulundu" bilgisi paylaşıldı. Açıklamada bu kimyasalların sızıntı yapmasının feci sonuçları olacağı vurgusunda bulunuldu.

Patlamaya ihmalkarlığın yol açtığına dair resmi açıklamalar ve zaten zorlukla kurulmuş Hassan Diyab başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin istifasına koşut binlerce kişi sokaklara dökülüp protesto eylemleri düzenlemişti.

Sünni blok lideri, eski Başbakan Saad Hariri'nin desteklediği Beyrut limanı müdürü, yönetim kurulu başkanı ve liman yatırım başkanı Hasan Kuraytem tutuklanmıştı.

Tonlarca amonyum nitratın Suriye'deki cihatçılara gönderilmesi amacıyla limanda depolandığı iddiaları medyaya yansımıştı.

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