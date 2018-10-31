"Patologlar, kanser tanı ve tedavisinde önemli rol oynuyor"

Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak, kanser tanısında ve tedavisinde patologların önemli görev üstlendiğini belirterek, "Patologlar geleneksel olarak ışık mikroskobu ile yaptıkları kanser tanısında, artık daha ayrıntılı ve hasta tedavisine yön verecek yeni yöntemleri kullanmaktadır." dedi.

Patoloji Dernekleri Federasyonu ve Ankara Patoloji Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen 28. Ulusal Patoloji Kongresi'nin ardından AA muhabirine açıklama yapan Sak, patoloji uzmanlarının işinin doku ve hücreleri inceleyerek hastalıkları tanımak ve hastanın tedavisini yönlendirmek olduğunu söyledi.

Patoloji laboratuvarlarında incelenen olguların büyük bir kısmının kanser ya da kanser kuşkusu bulunan olgular olduğunu ifade eden Sak, dünyada ve Türkiye'de kanser hastalığının ve kansere bağlı ölümlerin sayısı arttığını vurguladı.

Kanserin, Türkiye'de ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığının altını çizen Sak, "Küresel olarak yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kansere bağlıdır. Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanır. Bunlar tütün kullanımı, yüksek beden kütle endeksi, meyve ve sebzeyi az tüketme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol kullanımıdır." diye konuştu.