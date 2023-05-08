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Patron cinayetinin ardından kıskançlık çıktı! 'Bu adam beni rahatsız ediyor'

08.05.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da geçtiğimiz hafta dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Ali Dinç (46), sevgilisi A.Y.'nin (38) patronu Kamil Öğütçü'yü (50) silahla vurarak öldürdü. Kan donduran cinayetin nedeni ise kıskançlık çıktı. Öğütçü'nün servis aracında hostes olarak çalışan A.Y.'nin, erkek arkadaşı Ali Dinç'e ‘Bu adam beni rahatsız ediyor’ mesajı ile Öğütçü'nün evinin konumunu gönderdiği belirlendi. İşte detaylar...

Patron cinayetinin ardından kıskançlık çıktı! 'Bu adam beni rahatsız ediyor'

Dehşete düşüren olay, geçen hafta Nilüfer ilçesi kırsal Dağyenice Mahallesi’nde meydana geldi. Servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü, minibüsünde uzun süredir hostes olarak çalışan A.Y. ile birlikte evine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından A.Y., kepçe operatörü olan erkek arkadaşı Ali Dinç'e, cep telefonundan gönderdiği mesajla konumunu bildirip, 'Patronumla birlikteyim. Bu adam beni rahatsız ediyor' dedi.

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Kısa sürede belirtilen adrese gelen Ali Dinç, tartıştığı Öğütçü’ye yanındaki tabancayla ateş etti. Öğütçü vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, Ali Dinç ile A.Y. kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası Kamil Öğütçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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CİNAYETİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali Dinç ile A.Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 2 çocuk babası Ali Dinç, emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Eşinden boşandığı öğrenilen A.Y. ise, "Patronum beni rahatsız edince Ali'den yardım istedim. Olayın bu boyuta ulaşacağını bilmiyordum. Üzgünüm" dedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Dinç, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(DHA)

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