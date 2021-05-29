Patronunun anahtarlarını kopyalayıp kasasından 110 bin TL çaldı

Olay, 20 Mayıs gecesi merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisine ait ayakkabı imalathanesine gelen Selçuk Alçin, iş yerinin kapısının açık olduğunu, içerideki çelik kasada bulunan 110 bin TL’nin çalındığını gördü. Alçin’in ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, iş yeri kapısında ve çelik kasanın kapağında zorlama olmadığını saptadı.

SOYGUNA GİDİŞ ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, beyaz renkli bir hafif ticari aracın, imalathanenin olduğu bölgeye geldiği, içerisinden inen 2 kişinin iş yerine girdiğini ve çelik kasadaki paraları çaldığını, 1 kişinin ise araçta beklediğini belirledi. Şüphelilerin, soygunun ardından para dolu poşetle ayrıldığı anlar da başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BORCUNU ÖDEMEK İÇİN SOYGUN PLANI YAPMIŞ

Polis, yaptığı çalışmayla soygunu, Alçin’in yanında çalışan Mehmet Saygı’nın planladığını saptadı. Saygı’nın, bir süre önce borçlandığı ve borcunu ödeyemediği, bu nedenle de iş yerini soymaya karar verdiği tespit edildi. Saygı’nın, kopyaladığı iş yeri ve kasanın anahtarını, arkadaşları Cemal Demir (29) ile Gökhan Aslan’a (32) verdiği belirlendi.