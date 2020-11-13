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  4. Paylaştığı karikatür olay olmuştu! İşte Enver Aysever için istenen ceza

Paylaştığı karikatür olay olmuştu! İşte Enver Aysever için istenen ceza

13.11.2020 15:05 | Son Güncelleme:
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Paylaştığı karikatür olay olmuştu! İşte Enver Aysever için istenen ceza

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür nedeni ile hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Enver Aysever hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gazeteci Enver Aysever hakkında, sosyal medya hesabında 20 Mart 2020 tarihinde karikatürist Mehmet Birol Çün'ün çizdiği karikatürü paylaştığı gerekçesi ile, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Enver Aysever hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheli Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçunun unsurlarının taşıyan paylaşımlarda bulunduğuna ilişkin ihbar yapıldığı belirtildi.

İhbar üzerine şüpheli hakkında soruşturmaya başlandığı bilgisine yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında araştırma raporu hazırlandığı, raporda, şüphelinin 20 Mart 2020 tarihli sosyal medya paylaşımında ihbara konu suçu işlediği yönünde tespite yer verildiği belirtildi. İddianamede, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kolluk güçleri tarafından ifadesinin alındığı, ifadesinde dini ticarete alet edenlere yönelik eleştiri nedeniyle karikatürü paylaştığını söylediği belirtildi.

1.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, somut olayda şüpheli Aysever'in sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu karikatürün içeriği ile dini değerleri aşağılama kastı ile hareket ettiği savunularak, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

KARİKATÜRİST HAKKINDA DA İZMİR'DE DAVA AÇILDI

Enver Aysever hakkında dava açılmasına neden olan karikatürist Mehmet Birol Çün hakkında da İzmir'de dava açıldı.
İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Çün'ün çizdiği karikatür ile, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediğini öne sürerek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

DHA

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