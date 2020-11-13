Paylaştığı karikatür olay olmuştu! İşte Enver Aysever için istenen ceza

1.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, somut olayda şüpheli Aysever'in sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu karikatürün içeriği ile dini değerleri aşağılama kastı ile hareket ettiği savunularak, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

KARİKATÜRİST HAKKINDA DA İZMİR'DE DAVA AÇILDI

Enver Aysever hakkında dava açılmasına neden olan karikatürist Mehmet Birol Çün hakkında da İzmir'de dava açıldı.

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Çün'ün çizdiği karikatür ile, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediğini öne sürerek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

DHA

