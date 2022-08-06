Pazar günü planı olanlar dikkat! Saat verildi: 9 il için 'kuvvetli' uyarı

Ağustos ayının ilk haftasında ülkenin büyük bölümünde sıcaklar etkisini artırdı. Sıcaklar birçok ilde vatandaşlara zor saatler yaşatırken 9 il için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarı AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan sosyal medyada paylaşıldı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

BU 9 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.

