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  4. Pazar günü planı olanlar dikkat! Saat verildi: 9 il için 'kuvvetli' uyarı

Pazar günü planı olanlar dikkat! Saat verildi: 9 il için 'kuvvetli' uyarı

06.08.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun bir bölümünde sıcaklar etkisini artırırken bir bölümü için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Son uyarı AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) geldi. Uyarıda 9 il için kuvvetli yağışın beklendiği duyuruldu. Pazar günü planı olanlar dikkat! İşte yağışın beklendiği iller...

Pazar günü planı olanlar dikkat! Saat verildi: 9 il için 'kuvvetli' uyarı

Ağustos ayının ilk haftasında ülkenin büyük bölümünde sıcaklar etkisini artırdı. Sıcaklar birçok ilde vatandaşlara zor saatler yaşatırken 9 il için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarı AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan sosyal medyada paylaşıldı.

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BU 9 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji afad
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