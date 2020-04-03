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Pazar yerine girişte, 500 metrelik kuyruk oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde koronavirüs tedbirleri doğrultusunda pazar yeri girişinde sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar, pazara girebilmek için 500 metrelik kuyruk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen genelgeyle pazar yerlerine girişlerde kısıtlama getirilmesi, Pazar yerinde bulunan esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın alınması kararı gereğince Ayvacık ilçesinde bölgenin en büyük pazarı olan Cuma Pazarı için önlem alındı. Girişler tek noktadan yapılırken, tezgah araları da 3 metre olarak ayarlandı. Ayvacık Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin kontrolünde pazar yerine pazar esnafının en fazla 2 katı kadar vatandaş alındı. Bu nedenle girişte yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturan vatandaşlara ateş ölçümü yapıldı. Vatandaşların sosyal mesafeye uydukları görüldü.

Pazaryerinde alışverişini yapmak için kuyrukta bekleyen Ahmet Güneş, uygulamayı yerinde bulduğunu belirterek, “Vatandaşın sağlığı için ideal bir uygulama. 15 dakikadır bekliyoruz. Herhalde biraz daha bekleriz. Sonrasında alışverişimi yapıp evimize döneceğiz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pazar kuyruk

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