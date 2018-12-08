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Pazarcık’ta CHP’de 44 üye adayı beğenmeyip istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.12.2018 07:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde CHP ilçe teşkilatında, 44 üye belediye başkan adayını beğenmediklerini söyleyerek tepki olarak partisinden istifa etti.

CHP Pazarcık içe teşkilatına giden kalabalık bir grup, belediye başkan adayı belirlemede partinin tabanının görüşlerinin alınmadığını iddia ederek, seçilen aday Haydar İkizer'in adaylığını kabul etmediklerini ve bu nedenle istifa ettiklerini belirtti.

YÖNETİMDE DE İSTİFALAR OLABİLİR

İstifa Dilekçelerini veren vatandaşlara CHP Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şevran, yönetimde de istifayı düşünenlerin olduğunu belirterek yönetim olarak istifa edip etmeyeceğimize pazartesi günü yapacağımız toplantıda karar vereceğiz dedi. CHP üyeleri, istifa dilekçelerini İlçe Başkanı Veysel Şevran'a vererek, partiden ayrıldı. İlerleyen günlerde istifaların artması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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