Pazarcının ürünlerine fiyatı nedeniyle el koydurdu! İsmail Saymaz'ın yorumu gündem oldu : Kestane imparatoruna ve portakal karteline operasyon

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yılbaşı öncesinde zincir marketlerde ve pazarlarda zabıta ekipleri ile denetim yaptı. Tahmazoğlu, denetim sırasında, 100 liraya aldığı kestaneyi 180 liraya satan ve alış faturası göstermeyen pazarcıya sert tepki gösterdi.

"HİKAYE OKUYORSUN"

Fatura göstermeyen pazarcıya ise sert tepki göstererek tezgahının toplanmasını istedi. Esnafın mallarına el de koyduran Başkan Tahmazoğlu "Bu fahiş fiyattan bunu burada sattırmayız. Sen hikaye okuyorsun. 100'e alıp 180'e satmak var mı" diyerek tepki gösterdi.

SAYMAZ'IN YORUMU GÜNDEM OLDU

O görüntüleri "Gaziantep’te kestane imparatoruna ve portakal karteline operasyon. Helal başkan. Göz açtırmayın bunlara." ifadeleriyle paylaşan gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımın da sosyal medyada gündem oldu.

"GÜCÜNÜZ PAZARCIYA YETİYOR"

Bir Twitter kullanıcısı görüntüleri "Show man gücünüz ancak pazarcıya yetiyor. Zaten 3 harfli marketleri de gezin de o zaman samimiyetinize inanalım" ifadeleriyle eleştirdi.







