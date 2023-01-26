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  4. Pazarda hırsızlık kamerada! Yankesici anne ile kızı bakın nerede yakalandı

Pazarda hırsızlık kamerada! Yankesici anne ile kızı bakın nerede yakalandı

26.01.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da kapalı pazarda yankesicilik yöntemi ile hırsızlık yaptığı belirlenen S.L. (37) ile kızı H.L. (14), polisin operasyonu yakalandı. Anne ve kızının hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, yankesici anne ile kızı dolapta saklanırken yakalandı. İşte olayın detayları...

Pazarda hırsızlık kamerada! Yankesici anne ile kızı bakın nerede yakalandı

İlginç olay, 21 Ocak'ta Süleymanbey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Pazara giden Ş.A., çantasından 2 bin TL nakit para ile 1 altın yüzüğün çalındığını belirterek polise başvurdu. Yine aynı gün pazara giden E.V. ile G.D. de cep telefonlarının çalındığı yönünde ihbarda bulundu.

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Harekete geçen polis, pazar yeri ile çevresindeki güvenlik görüntülerinden şüpheliler S.L. ile kızı H.L.'yi tespit etti.

Görüntülerde; anne ile kızının alışveriş yapan kişilere yaklaşıp, S.L.'nin elindeki poşetle perdeleme yaparak, bir kadının cüzdanını çalıp, kızı H.L.'ye verdiği görüldü.

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Polis, 24 Ocak'ta şüphelilerin belirlenen adresine operasyon düzenledi. 2 şüpheli, yorgan ve yatakların istiflendiği dolapta saklanırken yakalandı.

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Gözaltına alınıp emniyete götürülen, işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.L. tutuklanırken, kızı H.L. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(DHA)

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