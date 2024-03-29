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Pazarda kurşun yağdırdı, ifadesi şaşkına çevirdi! 'Sefil Bilo, Küçük Emrah diyerek beni aşağıladı...'

29.03.2024 10:59
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Beyoğlu'nda Mustafa İ. (28), semt pazarında tezgahta duran Salih Aka'yı (66) silahla ateş açarak öldürdü. Cinayet anı kameralara yansırken, polis tarafından yakalanan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısının, “Oğlu ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı. Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm” dediği öğrenildi. Ayrıca şahsın geçmişte soyadını da değiştirdiği belirlendi. İşte detaylar...

Pazarda kurşun yağdırdı, ifadesi şaşkına çevirdi! 'Sefil Bilo, Küçük Emrah diyerek beni aşağıladı...'

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda pazarcılık yapan Salih Aka (66) tezgahını kurup başına geçti. O esnada kapüşonla pazar yerinde yürüyen bir şahıs, Aka'ya silah çekip kurşun yağdırdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, Aka ise ağır şekilde yaralanarak yere savruldu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı adam yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şahsın olaydan sonra izini kaybettirmek ve tanınmamak için üzerinde bulunan bazı kıyafetleri çöp konteynerine attığı belirlendi. Şahsın 28 yaşındaki Mustafa İ. olduğunu tespit eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, onu çalıştığı iş yerinde kıskıvrak yakaladı.

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GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan Mustafa İ. ifadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanması sonrasında sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“OĞLU ‘SEFİL BİLO', ‘KÜÇÜK EMRAH' DİYEREK BENİ AŞAĞILADI”

Öte yandan şahsın ifadesi de ortaya çıktı. Geçmişte S. olan soyadını İ. olarak değiştirdiği de öğrenilen katil zanlısının ifadesinde, “Salih Aka'nın oğlu Fırat Aka'nın 5 sene önce Şişli Fulya'da bir marketi vardı. Arada babası da markete geliyordu. Çalıştığı süre içerisinde Salih'in oğlu Fırat bana, ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah', ‘gel buraya' diye aşağılamalarda bulunuyordu. Babası da zaman zaman beni ezikliyordu. Fırat beni bazen kuaföre götürüyordu. Kuafördekilere ‘şunu kırpsınlar da insana dönsün' diyerek bana hakaret ediyordu. Senin sıfatını s... diyerek aşağılıyordu. Bu durumu gururuma yediremeyip ses çıkartınca da beni darp etti. Artık canıma tak etti işe gitmedim. Salih ve Fırat Aka kimsesiz olmamdan faydalanıp beni işe geri getirdi. Ancak yaşadıklarım aynı şekilde devam etti. Olay günü amacım Fırat'ı öldürmekti. Tezgah açtıkları yere geldim baktım ancak Fırat'ı göremedim. Birkaç kez tur attım, Fırat'ı yine göremeyince babası Salih Aka'ya 4-5 el ateş açtım. Sonrada kaçtım, kaçarken kıyafetlerimi bir çöp konteynırına attım” dediği öğrenildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Beyoğlu
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