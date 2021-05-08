Pazarlar saat kaça kadar açık? Tam kapanmada pazarlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs tedbirleri ve tam kapanma kapsamında pazarlar ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Yayınlanan yeni genelge sonrası pazara gidip ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar pazarlar açık mı sorusunu soruyor. Peki tam kapanmada pazarlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

PAZARLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK? TAM KAPANMADA PAZARLAR KAÇTA KAPANIYOR, KAÇTA AÇILIYOR?

Tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, mevsimsel etkiler sebebiyle ürün arzında yaşanan artış, raf ömürlerindeki kısalık ve ürünlerin saklama zorluğu nedeniyle çiftçiler tarafından üretilmekte olan tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve gibi) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu ve bu sebeple yeni kararların alındığı ifadeleri bulunuyor. Yeni alaınan karara göre 17 gün sürecek tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze veya meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olup hizmete devam edebilecek. Vatandaşların yaş sebze ve meyve ve fide ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla ikametlerine en yakın olan pazar yerine gidip gelebilmelerine müsaade edilecek.