HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pazarlarda eldivenli 'koronavirüs' önlemi

Pazarlarda eldivenli 'koronavirüs' önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 08:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs endişesi nedeniyle semt pazarlarında "eldiven" kullanılmaya başlandı. Özellikle paradan bulaşabilme ihtimali olan virüs nedeniyle, pazarcılar ve vatandaşlar alışveriş sırasında eldiven kullanarak önlem alıyor.

Pazarlarda eldivenli 'koronavirüs' önlemi

Beşiktaş Cumartesi Pazarı'na gelen vatandaşların çoğu alışveriş sırasında paralarını uzatırken eldiven kullandı.

Vatandaşlar ellerini yüz, ağız ve burunlarına götürmekten kaçınmak için de maske kullanıyorlar. Üzerinde bakteriler bulunabilecek olan paralarla sürekli haşır neşir olan pazarcılar ise eldiven takıp, bol bol ellerini yıkayarak önlem aldıklarını ifade etti. Öte yandan pazarcılar, vatandaşların virüs endişesi ile kalabalık ortamlara girmekten kaçınması nedeniyle, pazarın önceki haftalara göre durgun olmasından şikayetçi.

"MİKROP ZATEN PARADA"

Bir pazarcı, "Mikrop zaten parada. Eskiden mesela para saymak için başparmağımızı ağzımıza getirirdik. Şimdi öyle yapmıyoruz yanımıza su alıyoruz, onu kullanarak sayıyoruz. Ellerimizi devamlı yıkıyoruz. Para sürekli aldığımız için ona yapacak bir şey yok, elemanlarımıza eldiven taktırıyoruz" dedi.

Pazarcı Tarık Aktaş ise, "Pazarın şu anki halinden belli oluyor zaten insanlar tedirgin. Bilhassa toplu alanlara girmemeye özen gösteriyorlar. Bu da tabii ki pazarları etkiliyor. Mecburen paraya dokunuyoruz ama elimizden geldiğinde eldiven kullanmaya çalışıyoruz. Gelen vatandaşların zaten yüzde 50-60'ı eldiven kullanıyor. İnsanlar bu şekilde korunmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR ELLE PARA ALIYORUZ, BİR ELİMİZİ NORMAL İŞLETİYORUZ"

Pazarcı Murat Barışlı da, "Hastalık bulaşmasın diye bir elle para alıyoruz, bir eli normal işletiyoruz müşteri ile" diye konuştu.

Bir diğer pazarcı Cemal Yıldırım ise, "Ben fazla takmıyorum ama mesela arkadaşlarımız eldiven kullanıyor. Ben çok takılmıyorum ama aslında sıkıntı büyük. Eldiven takmamız gerekiyor. Bazılarımız böyle pek üstüne düşmüyor, düşsek daha iyi olur. Pazar da geçen haftalara göre yoğunluk çok az" dedi.

"MADENİ PARALARI SİLİYORUM, KAĞIT PARALARI ELDİVENLE TUTUYORUM"

Maskesini takıp alışverişe gelen Şennur Kırıştıoğlu, "Ben elime evde bütün malzemelerim maskem, eldivenim hepsi hazırdı. Maskesiz asla çıkmam, kolonyam ve mendiller taşıyorum. Cüzdanım, telefonum hepsini temizliyorum. Alışveriş yaparken de eldiven takıyorum. Madeni paraları ıslak mendille siliyorum ama kağıt paralar olmuyor tabii" ifadelerini kullandı.

Eldiven ve maske takarak alışveriş yapan Gülcan Altaş da, "Eldiven taktım ama ne kadar geçerli bilmiyorum. Bence bu sadece psikolojik bir önlem çünkü eldivenle kendimi ne kadar koruyabilirim. Yüzüme ne kadar dokunmayabilirim bilmiyorum ama gerçekten psikoloji daha önemli olduğu için kendimi rahatlatıyorum. Çözüm olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Bursa-İstanbul deniz otobüsünde (BUDO) sefer iptalleriBursa-İstanbul deniz otobüsünde (BUDO) sefer iptalleri
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Pazar

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Koronavirüse karşı hangi ülke, ne tür önlemler aldı?

Koronavirüse karşı hangi ülke, ne tür önlemler aldı?

Taner Ölmez'le sevişme sahnesine sevgilisi ne dedi?

Taner Ölmez'le sevişme sahnesine sevgilisi ne dedi?

Bakan Pekcan açıkladı! Erişim engellenecek

Bakan Pekcan açıkladı! Erişim engellenecek

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Çekirge istilası nerede? Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

Çekirge istilası nerede? Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

Diğer Haberler
Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi: 2'si çocuk 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsünde (BUDO) sefer iptalleri

Bursa-İstanbul deniz otobüsünde (BUDO) sefer iptalleri

Beyoğlu'nda 5 katlı apartmanda yangın paniği

Beyoğlu'nda 5 katlı apartmanda yangın paniği

Darp edilmeyi hazmedemedi evden silahını alıp lokali kan gölüne çevirdi

Darp edilmeyi hazmedemedi lokali kan gölüne çevirdi

Son koronavirüs vakası sonrası gözler Umre'den dönecek vatandaşlarda! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş çağrı

Umre'den dönecek 5 bin 300 kişi hakkında flaş çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.