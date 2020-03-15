Pazarlarda eldivenli 'koronavirüs' önlemi

Beşiktaş Cumartesi Pazarı'na gelen vatandaşların çoğu alışveriş sırasında paralarını uzatırken eldiven kullandı.

Vatandaşlar ellerini yüz, ağız ve burunlarına götürmekten kaçınmak için de maske kullanıyorlar. Üzerinde bakteriler bulunabilecek olan paralarla sürekli haşır neşir olan pazarcılar ise eldiven takıp, bol bol ellerini yıkayarak önlem aldıklarını ifade etti. Öte yandan pazarcılar, vatandaşların virüs endişesi ile kalabalık ortamlara girmekten kaçınması nedeniyle, pazarın önceki haftalara göre durgun olmasından şikayetçi.

"MİKROP ZATEN PARADA"

Bir pazarcı, "Mikrop zaten parada. Eskiden mesela para saymak için başparmağımızı ağzımıza getirirdik. Şimdi öyle yapmıyoruz yanımıza su alıyoruz, onu kullanarak sayıyoruz. Ellerimizi devamlı yıkıyoruz. Para sürekli aldığımız için ona yapacak bir şey yok, elemanlarımıza eldiven taktırıyoruz" dedi.

Pazarcı Tarık Aktaş ise, "Pazarın şu anki halinden belli oluyor zaten insanlar tedirgin. Bilhassa toplu alanlara girmemeye özen gösteriyorlar. Bu da tabii ki pazarları etkiliyor. Mecburen paraya dokunuyoruz ama elimizden geldiğinde eldiven kullanmaya çalışıyoruz. Gelen vatandaşların zaten yüzde 50-60'ı eldiven kullanıyor. İnsanlar bu şekilde korunmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.