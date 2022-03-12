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Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili ne zaman bitecek? 14 Mart'ta okullar tatil mi?

12.03.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı sonrası okullar İstanbul Valiliği tarafından tatil edilmişti. İstanbul'da duyurulan tatil 14 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek. Pazartesi gününde okulların tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili ne zaman bitecek? 14 Mart'ta okullar tatil mi?

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler "Pazartesi okullar tatil olacak mı?" sorusunu araştırıyor. Merak edilen soru İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Peki kar tatili ne zaman bitecek ve Pazartesi okullar tatil mi?

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'da 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar okullar tatil edilmişti. Henüz alınan yeni bir karar olmaması sebebiyle okullar Pazartesi günü eğitime devam edecek.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir.

Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1-10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

2-Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

3-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

4-İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5-Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."


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kar yağışı
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