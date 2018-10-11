Treyarch ve Activision işbirliğiyle geliştirilen Call of Duty Black Ops 4, 12 Ekim’de raflardaki yerini almış olacak. Peki PC’niz Black Ops 4 için yeterince güçlü mü? Bu soruya Treyarch tarafından paylaşılan Call of Duty Black Ops 4 PC sistem gereksinimleri tablosuna bakarak cevap bulabilirsiniz.

İşte Call of Duty Black Ops 4 PC sistem gereksinimleri tablosu;



Minimum



İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yükseği (64-bit)

CPU: Intel Core i3-4340/ AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartları: GeForce GTX 660 2GB/ G3Force GTX 1050 2GB veya Radeon HD 7950 2GB

Önerilen



İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel i5-2500k/ Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB

Ekran Kartları: GeForce GTX 970 4GB/ GTX 1060 6GB veya Raden R9 390/ AMD RX 580

1080p’de Yüksek Yenileme / Rekabetçi

1080p çözünürlükte yüksek yenileme hızına sahip monitörler kullanan oyuncular için önerilen kurulum budur.

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel i7-8700K/ AMD Ryzen 1800X

RAM: 16GB

Ekran Kartları: GeForce GTX 1080 veya Radeon RX Vega64 Ekran Kartları

4K Ultra

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

CPU: i7-8700K/ AMD Ryzen 2700X

RAM: 16GB

Ekran Kartları: GeForce GTX 1080Ti

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