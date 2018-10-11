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PC’niz Black Ops 4 için yeterince güçlü mü?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.10.2018 09:03 | Son Güncelleme

Treyarch ve Activison işbirliğiyle geliştirilen Call of Duty Black Ops 4 için sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı. İşte Call of Duty Black Ops 4 PC sistem gereksinimleri.

PC’niz Black Ops 4 için yeterince güçlü mü?

Treyarch ve Activision işbirliğiyle geliştirilen Call of Duty Black Ops 4, 12 Ekim’de raflardaki yerini almış olacak. Peki PC’niz Black Ops 4 için yeterince güçlü mü? Bu soruya Treyarch tarafından paylaşılan Call of Duty Black Ops 4 PC sistem gereksinimleri tablosuna bakarak cevap bulabilirsiniz.

İşte Call of Duty Black Ops 4 PC sistem gereksinimleri tablosu;

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yükseği (64-bit)
CPU: Intel Core i3-4340/ AMD FX-6300
RAM: 8 GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 660 2GB/ G3Force GTX 1050 2GB veya Radeon HD 7950 2GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: Intel i5-2500k/ Ryzen R5 1600X
RAM: 12 GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 970 4GB/ GTX 1060 6GB veya Raden R9 390/ AMD RX 580
1080p’de Yüksek Yenileme / Rekabetçi
1080p çözünürlükte yüksek yenileme hızına sahip monitörler kullanan oyuncular için önerilen kurulum budur.
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: Intel i7-8700K/ AMD Ryzen 1800X
RAM: 16GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 1080 veya Radeon RX Vega64 Ekran Kartları
4K Ultra
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: i7-8700K/ AMD Ryzen 2700X
RAM: 16GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 1080Ti

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Anahtar Kelimeler:
Call of Duty oyun

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